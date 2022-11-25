Крепкий военный орешек. Как Украина может вернуть Крым 25 ноября, 07:09 Эксклюзив НВ

От того, как украинское высшее командование решит крымский вопрос, будет зависеть ход, ведение и исход всей остальной войны

Недавнее отвоевание Херсона, даже больше чем наступательные действия, вернувшие оккупированные территории в сентябре, знаменует собой четкий момент принятия решения для Украины.

Видео дня

Российские силы теперь окончательно перешли к обороне — их приоритет не в том, чтобы захватить или отвоевать, а в том, чтобы попытаться удержать то, что у них есть. Для достижения этого они роют глубокие оборонительные сооружения и отчаянно пытаются подготовить едва обученных призывников к высокоинтенсивным боям. Непосредственным приоритетом для Украины является вывести русских из равновесия, чтобы не позволить им укрепить свои позиции или обучить и подготовить эти подкрепления.

Теперь мы можем с некоторой степенью уверенности сказать, на чем обе стороны будут сосредоточены в ближайшие месяцы: на Крыме. Из всех территорий, отнятых у Украины с 2014 года, Крым имеет на сегодняшний день наибольшее значение. В широкомасштабном и увлекательном интервью в сентябре этого года главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный заявил, что Крым является «центром притяжения» России — и соответственно ключом к войне.

Это, безусловно, верно и по отношению к украинцам. Их недавние активные действия, такие как серьезное повреждение Керченского моста и атака морских беспилотников на Черноморский флот, лишь усиливают это впечатление. Импульс и динамика сейчас на стороне Украины, теперь вопрос только в том, каким образом она справится с возвращением Крыма. Ответ определит форму войны.

Стратегически важный полуостров