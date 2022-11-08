«Все дороги ведут в Крым». Украина освободит полуостров к лету 2023 года — генерал Ходжес

8 ноября, 12:45
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до лета 2023 года.

«Подумаем об украинском контрнаступлении, которое началось в сентябре. Воспринимайте это как одну большую операцию. И поэтому левое крыло контрнаступления — это спустившаяся из Харькова операция, которая сейчас возле Донецка и движется на Мариуполь», — сказал он в интервью Радио Свобода.

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По его словам, другое крыло — в Херсоне.

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«Итак, это правое крыло. Так что оба этих крыла сходятся в Крым. Все дороги ведут в Крым. И когда они приближаются все ближе и ближе, они смогут применить HIMARS и другие средства высокоточного удара большой дальности для поражения российских целей в Крыму», — сказал он.

Ходжес добавил, что как только начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и пунктам хранения или материально-технического обеспечения и военно-морским объектам в Крыму, то, по его мнению, полуостров становится непригодным для обороны россиян.

«И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым до лета», — сказал генерал.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

https://www.youtube.com/watch?v=bN44s1b8IZU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Бен Ходжес Война России против Украины

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