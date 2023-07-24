Резников заявил, что Украина выиграет войну до следующего лета и вступит в НАТО 24 июля, 00:37 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что к лету 2024 года Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО.



Об этом сообщает CNN.

«Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины. Это лишь мой прогноз», — заявил министр.

Резников признал, что до окончания войны Украина не сможет стать полноценным членом Альянса так как «у нас нет вариантов единогласного голосования».

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Саммит НАТО в Вильнюсе — какие результаты для Украины

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11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.

Инфографика: NV