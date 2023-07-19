Давайте проследим тактику Путина 19 июля, 21:05 NV Премиум Если бы Путин искренне считал, что Альянс представляет угрозу, он увеличил бы российское военное присутствие вблизи финской границы (Фото:REUTERS)

Трудно заметить какую-либо военную логику в совершенно различных реакциях России на расширение НАТО в Северных странах и присутствие Североатлантического союза в Украине

Швеция на пороге того, чтобы стать тридцать вторым членом Североатлантического союза, и Россию, похоже, это ничуть не беспокоит. Момент прорыва для шведов наступил перед саммитом НАТО в Вильнюсе, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился положить конец многомесячному противостоянию и поддержать заявку скандинавской страны на вступление в Альянс. Реакция России на предстоящее вступление Швеции в НАТО была, мягко говоря, сдержанной: министр иностранных дел Сергей Лавров ограничился обещаниями «соответствующих мер», а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил о неуточненных «негативных последствиях».

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Это очевидное отсутствие беспокойства фактически повторяет позицию Кремля в отношении членства Финляндии в НАТО, подтвержденное в апреле 2023 года. В тот раз Россия также преуменьшила значение этой новости, взяв на себя расплывчатые обязательства по укреплению собственного военного присутствия в регионе. Действительно, за четырнадцать месяцев, прошедших с тех пор, как две скандинавские страны впервые объявили о своем намерении вступить в Североатлантический союз, Москва почти ничего не сделала, чтобы возразить или воспрепятствовать этому процессу, несмотря на то, что в ее распоряжении имеется широкий набор военных, кибернетических, экономических, информационных и дипломатических инструментов.

Если бы Путин искренне считал,