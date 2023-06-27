На случай катастрофы на Запорожской АЭС подготовлен план эвакуаций жителей нескольких областей — омбудсмен 27 июня, 22:55 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Украина подготовила план эвакуации жителей нескольких областей на случай, если страна-агрессор Россия совершит теракт на временно оккупированной Запорожской АЭС, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В эфире телемарафона омбудсмен заявил, что допускает реальную возможность теракта оккупантов на Запорожской АЭС.

Лубинец отмечает, что в случае российского теракта на ЗАЭС катастрофа затронет несколько областей. В каждом регионе, по его словам, созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 км.

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«Подготовлены все медицинские средства и проработаны логистические маршруты, где будут размещать людей, как их будут довозить. В случае такой ситуации будут привлечены не только государственные механизмы, но и волонтерские группы», — сказал Лубинец.

Омбудсмен добавил, что опыт Каховской ГЭС показал, что россияне блокируют эвакуацию людей из пострадавших районов.

«На захваченных территориях гражданские пострадают больше всего», — сказал он.

Инфографика: НВ

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.