В Запорожье проведут учения по эвакуации населения из-за угрозы подрыва ЗАЭС
ЗАЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)
В четверг, 29 июня, Запорожская ОГА будет проводить специальные учения, чтобы обеспечить готовность к защите населения на случай возможного подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС. Будет отработано реагирование на чрезвычайные ситуации и проведение эвакуации населения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram.
Он отметил, что все мероприятия носят учебный характер, и призвал население соблюдать спокойствие.
Малашко подчеркнул, что сейчас ситуация на атомной станции контролируемая, а угроз не зафиксировано.
Ранее Малашко сообщил, что в случае аварии на Запорожской АЭС могут быть эвакуированы около 140 тысяч человек.
Кроме того, учения по эвакуации населения будут проводить в Днепропетровской области.
22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».
25 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС, разместив технику со взрывчаткой возле четырех из шести энергоблоков. Он добавил, что ситуация никогда не была такой серьезной, как сейчас.