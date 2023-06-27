В Запорожье проведут учения по эвакуации населения из-за угрозы подрыва ЗАЭС 27 июня, 16:24 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

В четверг, 29 июня, Запорожская ОГА будет проводить специальные учения, чтобы обеспечить готовность к защите населения на случай возможного подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС. Будет отработано реагирование на чрезвычайные ситуации и проведение эвакуации населения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram.

Он отметил, что все мероприятия носят учебный характер, и призвал население соблюдать спокойствие.

Малашко подчеркнул, что сейчас ситуация на атомной станции контролируемая, а угроз не зафиксировано.

Видео дня

Ранее Малашко сообщил, что в случае аварии на Запорожской АЭС могут быть эвакуированы около 140 тысяч человек.

Кроме того, учения по эвакуации населения будут проводить в Днепропетровской области.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

25 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС, разместив технику со взрывчаткой возле четырех из шести энергоблоков. Он добавил, что ситуация никогда не была такой серьезной, как сейчас.