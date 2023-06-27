В случае аварии на ЗАЭС могут быть эвакуированы около 140 тысяч человек — глава Запорожской ОВА 27 июня, 16:02 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

В случае аварии на Запорожской АЭС могут быть эвакуированы около 140 тысяч человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона.

«Около 140 тысяч человек находятся в 50-км зоне и могут быть эвакуированы в результате аварии на ЗАЭС», — сказал он.

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По словам глава ОВА, власти готовятся принимать людей с временно оккупированной территории. Он добавил, что в соответствии с планами эвакуации подготовлены маршруты эвакуации, пункты эвакуации, пункты обеззараживания.

В то же время глава ОВА отметил, что сейчас все показатели в норме, как возле ЗАЭС, так и за ее пределами.

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.

Инфографика: НВ