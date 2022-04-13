Словами агрессора. 10 одиозных заявлений Виктора Медведчука, которые дублируют аргументы Кремля для вторжения в Украину 13 апреля, 13:49 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук и Владимир Путин в июле 2019 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Задержание Виктора Медведчука, о котором Украина узнала вечером 12 апреля, объединило всю страну. Еще год назад именно он имел самый высокий антирейтинг среди всех украинских политиков: недоверие Медведчуку в опросе Центра Разумкова высказывали 78% украинцев.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Теперь Виктора Медведчука могут обменять на украинских пленных, которых Россия захватила за первые семь недель вторжения в Украину — такую идею высказал президент Украины Владимир Зеленский.



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НВ напоминает, почему Медведчука так не любят в Украине: все последние годы он последовательно поддерживал и пропагандировал именно те тезисы, которые Кремль в итоге использовал для обоснования полномасштабной войны с Украиной.

1. «За дружбу с Россией» — позиция во время Революции достоинства

«Ни устрашить, ни остановить меня не получится, — заявил Медведчук в декабре 2013 года, реагируя на акцию участников Автомайдана, приехавших к его дому под Киевом во время Революции достоинства. — Я и движение Украинский выбор будем активно, всеми законными способами бороться за наши православно-славянские ценности, за дружбу и экономическое сотрудничество с Россией, за интересы людей, которым чужд вандализм, хаос, цинизм, беспорядки и ложь тех, кто любой ценой борется за власть для себя. […] Им [оппозиционным лидерам] хочется воевать? Я воевать умею. У нас достаточно сил и возможностей, чтобы отстоять наши взгляды и убеждения».

В начале марта 2014 года Владимир Путин так же заявлял, что лишь «хаос» Майдана, а не вмешательство России якобы привели к событиям на Донбассе. «Зачем нужно было заниматься незаконными, антиконституционными действиями и вводить страну, втаскивать страну в тот хаос, в котором она сегодня оказалась? Хотели кого-то унизить, показать свою силу? Это, по-моему, глупые абсолютно действия. Добились, мне кажется, результата, обратного ожидаемому, потому что вот этими действиями в значительной степени раскачали восток и юго-восток Украины», — заявил тогда Путин, назвав Революцию достоинства «антиконституционным переворотом».

2. Россия — не агрессор

«Я не считаю Россию в этой ситуации [после вторжения на Донбасс в 2014 году] агрессором, потому что если говорить о России-агрессоре, тогда надо перечеркнуть и поставить крест […] на Минских соглашениях», — сказал Медведчук в 2018 году в интервью DW, отвечая на вопрос о том, кто изначально виновен в развязании войны на Донбассе.

За последние 8 лет после вторжения на Донбасс и в Крым Россия ни разу не признала себя ни агрессором, ни стороной войны в Украине. «В минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся»", — заявил Путин в ноябре 2021 года, за несколько месяцев до полномасштабной войны с Украиной.

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3. Война, начатая Россией в 2014 году, — внутренний « конфликт» и «протест»

«Конфликт, который имел место и развязался где-то в конце марта — начале апреля [2014] на Донбассе — это конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и которые не согласились с приходом новой власти и с политиками новой власти. Это был протест. […] Это противостояние граждан одной части страны по отношению к другой», — заявление в интервью DW в 2018 году. На тот момент Медведчук был лидером движения Украинский выбор.

Именно такую линию трактования войны в Украине восемь лет отстаивает Кремль. В частности, в декабре 2021 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз заявил журналистам, что «Россия не является участницей конфликта на Донбассе», а для его разрешения конфликта необходимо, чтобы «украинцы договаривались с украинцами», поскольку это «не внешний, а внутренний конфликт».

4. Украина — «территория, искусственно созданная когда-то»

«Мои взгляды являются принципиальными и последовательными в той части, что я считаю, что Украина в рамках настоящего времени — это территория, которая была искусственно создана когда-то, — заявил Медведчук в интервью телеканалу 112-Украина в феврале 2019 года. Тогда, аргументируя свое мнение, он заявил, что на территории Украины в разные годы действовало «7−8 разных государственных образований, каждое с разными государственными принципами». А потому якобы сформировались «условия, которые свести к общему знаменателю очень сложно». «Но мы сегодня ценим то, что мы получили такую территорию как независимое суверенное государство», — заявил Медведчук, призвав этим «не только гордиться», но и «учитывать».

Аргументируя вторжение в Украину в феврале 2022 года непосредственно перед войной и в своих предыдущих идеологических статьях и заявлениях, Владимир Путин настаивал именно на таком тезисе: что Украина как государство возникла искусственно, а «современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией».

5. «Федерализация — единственный выход Украины»

«Я занимался научными исследованиями по вопросам федеративного устройства в 90-х годах […] Федеративное устройство — это единственное лекарство для Украины от распада. […] То есть в вере, восприятии истории мы можем быть разными. А объединять нас должно понимание того, что мы единая страна и совместно боремся за развитую экономику, конкурентоспособность страны и рост благосостояния каждого гражданина. Для нас это выход, так подсказывает мировой опыт, опыт федеративных государств. […] Если мы хотим сохранить единство страны, то рано или поздно придем к этому. Другого пути нет», — такое мнение Медведчук выразил в 2016 году в интервью изданию Корреспондент.

Тезис о «единственном лекарстве» для Украины он повторял и в других интервью, фактически поддерживая нарратив Владимира Путина и кремлевское видение реализации Минских соглашений. В частности, осенью 2014 года Путин заявлял: «Украина — сложная страна, и не только по этническому составу, но и по процессам ее формирования в сегодняшнем виде. […] Нужно чтобы все люди, которые на этой территории проживают, на каком бы языке они ни говорили, […] должны почувствовать, что они могут реализовать себя полноценно здесь не хуже, чем на каких-то других территориях, а может быть, даже в чём-то лучше. Поэтому я не понимаю такого нежелания некоторых политических сил в Украине даже слушать о возможности федерализации».

6. Санкции и подозрение в финансировании террористов — «бред»

«Тот бред, который несет Данилов со ссылкой на СБУ, это просто провокация для того, чтобы сначала закрыть три информационных канала, а потом ограничить меня, создать мне условия для того, чтобы я или прекратил политическую деятельность, или покинул страну. Нет никаких оснований утверждать и даже подозревать в том, что было какое-либо финансирование терроризма, это вызывает у меня смех. Что значит финансирование терроризма? Я что, деньги носил в Луганск, Донецк или что? Все мои отношения с Луганском и Донецком заключались только в вопросах обмена. Ничего другого никогда не было. Бизнеса никакого у меня с Луганском и Донецком не было никогда, как до 2014 года, так и потом», — так Виктор Медведчук в интервью ВВС в марте 2021 года отреагировал на первую волну санкций СНБО относительно него и его однопартийца Тараса Козака. Полгода спустя, в октябре 2021-го, Медведчуку было объявлено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По данным следствия, он участвовал в организации схемы поставок топлива из «ЛНР» и «ДНР» и уплаты средств непосредственно руководителям террористических организаций. А в мае 2021 года Медведчуку и Козаку сообщили о первом подозрении — в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Путин лично комментировал эти санкции против Медведчука, называя их «явно политическими и выборочными решениями, которые направлены только на одно — зачистить политическое поле от сил, выступающих за мирное разрешение кризиса на Донбассе и за добрососедские отношения с Россией».

7. «Пещерная русофобия» и управляемая « национал-радикалами» власть мешают « братским народам»

Все эти клише российской пропаганды Медведчук озвучивал неоднократно, в очередной раз — в недавнем интервью вскоре после того, как СНБО в конце 2021 года ввел санкции против близких к нему телеканалов. Комментируя это решение, Медведчук повторил именно те обвинения в адрес украинских властей, которые Россия использовала для аргументации своего нападения на Украину в феврале 2022 года: «Эти каналы [оказавшиеся под санкциями СНБО] не исповедовали истерию, связанную с политикой пещерной русофобии, или не принимали во внимание дискриминацию русского [языка], русскоязычного населения. Эти каналы исповедовали политику сшивания страны, эти каналы говорили о том, что украинский и российский народы как были братскими, так и останутся, несмотря на власть Порошенко, а сегодня — власть Зеленского. […] И дискриминация русского языка, и дискриминация прав, и широкомасштабная украинизация так называемая, принудительная, с определенными санкциями и мерами наказания — это происходит сейчас именно потому, что власть в основе своей политики видит национал-радикалов. Зеленский и его окружение пытаются понравиться людям, исповедующим национал-радикальные движения и национал-радикальные взгляды. Они исповедуют эту политику анти-России, которую пытаются создать в нашей стране».

Именно тезисом об «анти-России» и власти «нацистов» Владимир Путин объяснил вторжение РФ в Украину в своей речи 24 февраля 2022 года, когда по украинским городам уже были выпущены российские ракеты: «Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, — замечу, на наших же исторических территориях, — создаётся враждебная нам „анти-Россия“, которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооружёнными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием», — мотивировал российский диктатор потребность в «денификации и демилитаризации» Украины.

8. «Внешнее управление Украиной»

«Я выступаю против внешнего управления [Украиной] - внешнего управления Соединенных Штатов и Запада. И буду выступать», — заявил Медведчук в январе 2022 года в интервью Вячеславу Пиховшеку на канале UkrLive, обвинив Запад в том, что Швейцария аннулировала визу для его дочери, которая должна была учиться в Женеве.

Излюбленный нарратив Москвы о «западном управлении» Украиной Медведчук поддерживал неоднократно. «Кроме деградации, которую мы видим за эти 30 лет, фактически ничего нет. Страна находится полностью под внешним управлением. Мы „обогнали“ даже Молдову — по уровню благосостояния, по уровню состояния экономики, по уровню пенсий и зарплат. Вот такая независимость, к сожалению, сегодня», — заявлял он в августе 2021 года.

Такую же позицию выразил Путин в своей безумной псевдоисторической речи 22 февраля 2022, за два дня до вторжения в Украину. Тогда он заявил: «Украину просто загнали под внешнее управление. Оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте — через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развернутую в Украине. Они оказывают прямое влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни власти».

9. Азы пропаганды от коммунистов и социалистов

«Я в политику пришел в конце 90-х, и еще тогда говорил, что нужно учиться у коммунистов и социалистов самой надежной работе по принципу „дверь в дверь, ухо в ухо“. Это значит идти к людям и объяснять. Сегодня есть новинки, не обязательно дверь в дверь и ухо в ухо, сейчас и с дверью и с ушами проблема. Ментальность людей меняется. Надо работать в соцсетях. Если там сегодня сидит много населения, нужно сделать все возможное, не только телеканалы», — так Медведчук прокомментировал ВВС дальнейшую информационную стратегию своей политсилы после закрытия трех телеканалов его близкого соратника Тараса Козака в феврале 2021 года.

10. «Никакой вины» по отношению к Стусу

«Я защищал [Стуса] в соответствии с теми законами, которые действовали в то время. Я не нарушал нормы адвокатской деятельности и адвокатской этики. Я могу смотреть в глаза и говорить о том, что по отношению к Василию Стусу никакой вины — ни внутренней, ни внешней — я не чувствую и никогда не чувствовал», — так Виктор Медведчук прокомментировал в интервью Радио Свобода в 2013 году свою роль в процессе над поэтом Василием Стусом. Медведчук был официально назначен адвокатом во время второго процесса в 1980 году. Тогда поэта приговорили к максимальному наказанию — 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Стус погиб 4 сентября 1985 в тюремном карцере лагеря особого режима возле села Кучино (Пермский край РСФСР). Медведчук пытался через суд запретить книгу Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса, поскольку некоторые фразы и формулировки в ней якобы нарушали его «честь и достоинство». В конце концов, Медведчук проиграл: Апелляционный суд разрешил распространять книгу.

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