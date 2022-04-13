Похоже, Медведчук не хочет, чтобы его передавали России — советник главы МВД 13 апреля, 15:11 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что Виктор Медведчук сейчас не хочет, чтобы его передавали России.

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В эфире телемарафона Денисенко заявил, что в РФ десятки влиятельных людей оказались в подвешенном состоянии из-за начатых зачисток.

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«И по Медведчуку, и его вчерашнему задержанию. У меня на самом деле есть мнение, что или он на самом деле не хотел, чтобы его передавали сейчас в Российскую Федерацию… Он не легализовался в России. Во всяком случае, он точно не был в Российской Федерации, очевидно… Он понимает, что он был одним из главных людей, строивших пророссийские политические партии, пророссийские общественные организации, и, очевидно, пророссийские парамилитарные организации. Собственно, он осваивал, судя по всему, достаточно большие средства. И он понимает… что к нему тоже будет очень много вопросов», — отметил он.

Денисенко считает, что Медведчука перед возможным обменом сначала было бы хорошо осудить или хотя бы получить от него важную информацию.

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«Надо обменивать, если есть такая возможность… но когда мы говорим о Медведчуке, мне кажется, что очень правильно было бы сделать две вещи: по меньшей мере, чтобы он дал определенные показания, потому что у него есть огромный объем информации о том, кто, кому, сколько и за что давал из РФ для создания „пятой колонны“, создания движения коллаборантов. Идеально было бы, если это возможно, конечно, это должны понимать прокуроры, провести максимально быстро судебный процесс, дать ему (Медведчуку) соответствующий срок, получить показания от него и после этого обменять. Если Медведчук сдаст „пароли и явки“, этого будет более чем достаточно для того, чтобы двигаться дальше», — сказал Денисенко.

Представительница МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Денисенко, написала в Telegram: «Ясно? Британская схема: провести скорый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно».



Подозреваемый в госизмене Медведчук сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.



Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

Президент Владимир Зеленский предложил обменять его на пленных украинцев.

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