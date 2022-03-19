Россия может использовать переговоры с Украиной для укрепления своих позиций перед новыми атаками — Минобороны 19 марта, 20:28 Цей матеріал також доступний українською По словам Маляр, не стоит недооценивать якобы окончание ресурсов у оккупантов РФ (Фото:Генштаб)

Замминистра обороны Анна Маляр считает, что РФ может использовать переговоры с Украиной и уменьшение интенсивности боев для того, чтобы укрепить свои позиции перед новыми атаками.

Об этом она сказала в эфире украинских телеканалов в субботу, 19 марта.

По словам Маляр оккупанты используют любой повод для продвижения вперед и укрепления своих позиций, не оставляя своей ключевой цели — полный контроль над Украиной и взятие Киева.

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«И действительно, так же, как в 2014—2015 годах и все восемь лет, они использовали переговоры как дополнительный инструмент политического влияния и шантажа на нашу сторону. То, что это может происходить сейчас, этого никто не исключает», — сказала она.

Маляр рассказала, что оккупанты пытаются приспособиться к способу ведения боя, которого придерживается Украина, и особенностям ее армии. Войска РФ могут использовать то, что украинцы воспринимают как уменьшение интенсивности боев для того, чтобы усилить себя, найти слабые места ВСУ и ими воспользоваться, добавила замминистра обороны.

По ее словам, нужно отдавать себе отчет в сложности борьбы и не недооценивать возможности врага, в частности информацию об исчерпании ресурсов и опасности со стороны Беларуси.

«Говорить, что буквально через несколько дней у него может все закончиться, наверное, это неправильно с точки зрения защиты и обороны государства[…]То, что определенное время они еще могут на этом ресурсе протянуть, мы тоже должны это осознавать», — сказала Маляр.

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