Украине нужен оборонный союз со страной, которая обладает ядерным оружием — Данилов 15 марта, 16:32 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украине нужен новый оборонный союз, в котором должна быть страна, обладающая ядерным оружием.

В эфире Радио НВ Данилов отметил, что такой страной сейчас является Великобритания. По его мнению, «нужно иметь дело с теми, кто разделяет демократические стремления стран, которые должны входить в это будущий союз».



«[Международные институции], которые создали после Второй мировой войны, вообще ни за что не отвечают и ничем не занимаются, они только „обеспокоены“ вещами… У нас на сегодня [с начала полномасштабной войны] почти 100 убитых детей. Кто должен ответить за то, что сегодня эти ангелы держат наше небо?.. Без силы врага побороть невозможно. Такая сила у нас есть. Нам нужна помощь, есть страны, которые откровенно нам помогают… Мы им очень благодарны, они все будут известны. Но те, кто бросил нас, как трусы, в трудную минуту, также будут известны всему миру, и им будет стыдно», — сказал Данилов.



Секретарь СНБО также заявил, что новый оборонный союз, в который войдет Украина, обязательно будет создан.

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции 19 февраля заявил, что инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Этот документ должен был обеспечить Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Зеленский сказал, что Украина имеет право потребовать перейти от политики умиротворения к выполнению гарантий безопасности и мира в Украине.

Также до начала полномасштабной войны президент говорил, что Россия должна быть одной из стран, которая предоставит Украине гарантии безопасности. 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

15 марта глава государства сказал, что Украине уже не удастся войти в НАТО:

«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы понимаем это, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытой двери. Но уже услышали, что нам туда не войти. И это правда. Надо это признавать».

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