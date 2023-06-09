Более 80% украинцев против территориальных уступок, даже если война будет длиться дольше — опрос КМИС 9 июня, 11:17 Украинцы готовы продолжать борьбу за свою независимость, даже если будут новые угрозы и война продолжится (Фото:Генштаб ВСУ)

84% украинцев считают недопустимыми территориальные уступки РФ, даже если война будет продолжаться дольше и будут другие угрозы.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международных институтом социологии.

Только 10% отмечают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

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В региональном измерении абсолютное большинство населения также против любых территориальных уступок. В частности, среди жителей восточных областей 75% против уступок (готовы на уступки — всего 13%), а среди южных — 86% против уступок (готовы — только 8%).

Социологи отмечают, что с мая прошлого года во всех регионах сохраняется отчетливое доминирование мнения, что Украина не должна уступать свои территории, несмотря на продолжение боевых действий и регулярные ракетные атаки.

Отмечается также, что в выборке было только 19 респондентов, которые продолжают идентифицировать себя по национальности как русские. Такого количества недостаточно для статистически надежных расчетов, однако показательно, что среди них только два человека выступают за уступки, а 15 — отвергают любые уступки.

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня. Было опрошено 1029 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключение оккупированных РФ территорий. Также в выборку не включались украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.

С мая прошлого года показатель неготовности украинцев идти на территориальные уступки ради завершения войны держится приблизительно на одинаковом уровне, несмотря на регулярные атаки РФ на критическую и гражданскую инфраструктуру.

Не повлияло на мнение опрошенных и ночные ракетные удары по Киеву и другим украинским городам, которые продолжаются практически ежедневно больше месяца. РФ также начала активно применять баллистические ракеты. Практически все вражеские цели сбивают украинская ПВО.

В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.



5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ.

8 июня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос контрнаступления ВСУ, заявил, что Украина способна дать отпор войскам РФ и имеет необходимое оружие для этого.

В этот же день американские СМИ сообщили, что ВСУ начали контрнаступление против российских войск. Представители в ВСУ сообщили СМИ, что был совершен прорыв к оккупированной Россией территории.