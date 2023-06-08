Украина начала контрнаступление — WP 8 июня, 14:15 Украина начала контрнаступление (Фото:Генштаб ЗСУ/Facebook)

Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление против российских войск, начав решающий этап в войне, направленный на восстановление территориальной целостности Украины, сообщает WP со ссылкой на анонимных офицеров.

По сообщению WP, украинские войска в среду вечером, 7 июня, усилили атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

Представители в ВСУ сообщили, что был совершен прорыв к оккупированной Россией территории. Четверо военнослужащих, в том числе несколько офицеров, говорили на условиях анонимности, поскольку они не имели права публично обсуждать события на поле боя.

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В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.



5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ.

8 июня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос контрнаступления ВСУ, заявил, что Украина способна дать отпор войскам РФ и имеет необходимое оружие для этого.