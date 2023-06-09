После контрнаступления: три сценария. The Economist анализирует представления Запада о дальнейшем развитии событий на фронте и завершении войны

9 июня, 07:35
NV Премиум
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Украина располагает одной из крупнейших в Европе армий и пользуется поддержкой сильнейших вооруженных сил мира (Фото:Иван Богдан)

Украина располагает одной из крупнейших в Европе армий и пользуется поддержкой сильнейших вооруженных сил мира (Фото:Иван Богдан)

Кремлевский режим должен потерпеть «стратегическое поражение», а Украина — получить гарантии безопасности, которые заставят Россию отказаться от новых нападений — так видит Запад ближайшее будущее по версии британского The Economist.

6 июня 1944 года войска западных союзников совершили высадку на побережье французской Нормандии. Так началась стратегическая операция Антигитлеровской коалиции по отвоеванию оккупированной немецкими войсками территории северо-западной Франции в ходе Второй мировой войны.

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По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, между этой операцией и украинским контрнаступлением можно провести параллель. Ведь у украинцев такая же цель: «освободить оккупированную территорию и освободить страну, которая подверглась несправедливому нападению со стороны государства-агрессора, в данном случае России», объясняет генерал.

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Как и 80 лет назад, бои определят будущее Европы в сфере безопасности. Впрочем, существенным отличием является отсутствие у западных союзников единого видения победы Украины, подчеркивает The Economist. В отличие от нацистской Германии, Россия является ядерной державой, поэтому если Киев достигнет своей цели и вернет территории в границах 1991 года, это может спровоцировать ядерный удар со стороны униженного противника.

Редактор: Анна Павленко

Теги:   Владимир Путин Крым Китай НАТО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ядерная угроза Запад Контрнаступление Война России против Украины

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