«Это похоже на длительную войну». Разговор NV с британским специалистом из России — о двух этапах борьбы Украины и ожиданиях от наступления ВСУ 30 мая, 16:23 NV Премиум Похоже, что война России против Украины будет длительной — Марк Галеотти (Фото:www.marshallcenter.org)

Марк Галеотти — британский политолог, лектор и автор работ на темы международной преступности и российских вопросов безопасности, один из ведущих экспертов по России.

Ему кажется, что война России против Украины будет долговременной. Он также считает, что будет происходить она в два этапа.

Как долго могут продолжаться активные боевые действия и хватит ли поддержки Запада на весь этот период, Галеотти рассказал в интервью Radio NV.

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— Давайте начнем с определенной отправной точки. Я хочу, чтобы наша аудитория лучше вас узнала. Какая стадия войны, по вашему мнению, сейчас происходит в Украине? Где мы находимся на временной шкале продолжительности этого конфликта?

— На этот вопрос, к сожалению, невероятно трудно ответить. Особенно потому, что эта война оказалась непредсказуемой. Мы должны помнить, что те же аналитики, которые были уверены в том, что Россия собирается осуществить вторжение в Украину, одновременно были уверены и в том, что Россия в течение примерно двух недель будет контролировать Украину. И, очевидно, что эти прогнозы не подтвердились.

Мы должны признать, что сейчас происходят два процесса. Один из них касается поля боя на местах, где, как вы знаете, мы четко видим, что надвигается украинское контрнаступление: с новым оборудованием, которое было предоставлено, свежими подготовленными войсками и так далее. И я думаю, что это приведет к территориальным достижениям Украины. Однако очень трудно предсказать, где именно будут эти достижения, потому что среди прочего мы даже не знаем точно направление контрнаступления.