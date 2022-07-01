«Достаточно, чтобы выжечь их оттуда». Как украинская САУ Богдана помогла выбить россиян с острова Змеиный 1 июля, 15:37 Эксклюзив НВ Спутниковый снимок острова Змеиный за 29 июня (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Украинская САУ Богдана, о которой практически не упоминали во время войны, прошла первое испытание на практике и выбила россиян с острова Змеиный, рассказал Радио НВ директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

«Оставили очевидно действительно добровольно, и этот челлендж, продолжение этих акций доброй воли, я предлагаю им сделать так же в Крыму, Юг Украины, Донбасс, Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье. Хотя бы для начала, дальше там посмотрим. То есть, покинули они, конечно, остров Змеиный, они убежали оттуда под ударами украинской артиллерии, украинского оружия, потому что они не смогли с 25 февраля, когда они начали оккупацию собственно острова Змеиный, удержаться на нем, несмотря на огромные усилия, которые они в этой операции. прилагали», — сказал Самусь.

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Относительно стратегического значения острова эксперт отметил, что именно используя остров россияне планировали свои десантные операции в направлении Одессы.

«Во-первых, они, конечно, готовили десантную операцию с острова Змеиный в западную часть Одесской области. Они не зря мост через залив разрушили. Они пытались высадить десант как раз с острова Змеиный в эту часть Одесской области, и параллельно провести по одному замыслу операцию с севера, из Приднестровья, для того чтобы захватить, оккупировать эту часть как раз украинской территории. И без острова Змеиный эту операцию из Приднестровья провести очень тяжело, потому что сил там их не хватает. Если бы удалось проводить сразу с двух флангов, то есть, с севера, и с юга — для украинских войск это было бы сложно, поскольку на самом деле логистика с этим регионом является достаточно сложной. После того, как мост через лиман был уничтожен, в залив сейчас фактически дорога одна — через Молдову, как раз россияне пытались ее перерезать. Также остров Змеиный очень важен с точки зрения блокады одесских портов. И вместе с так называемыми „вышками Бойко“, на которых располагались силы специальных операций, российские средства разведки, электронной борьбы и контроля подводной обстановки. Вместе с этими вышками остров Змеиный создавал единую инфраструктуру для блокады украинских портов вообще коммерческого мореходства в этом регионе. Сейчас с потерей этого острова, конечно, российские возможности явно будут меньше, и они будут сдвинуты далеко на юг, я думаю, за Крым. Поскольку российские корабли будут бояться выходить сейчас так легко в этот регион», — добавил аналитик.

Комментируя оценку Кирилла Михайлова из Conflict Intelligence Team о западном вооружении, которое помогло выбить россиян с острова, директор New Geopolitics Research Network считает, что на самом деле миссию выполнило украинское оружие, а именно — самоходная гаубица 2С22 «Богдана».

«То, что показал, например, Залужный, главнокомандующий ВСУ, там есть Байрактар. Можем ли мы называть западной техникой? Ну не знаю. Это Турция. А те средства, которые сегодня ночью уничтожали российскую технику на острове Змеиный, это оказалась украинская Богдана. Для меня это тоже был сюрприз, потому что я считал, что Богдана не является боеспособной единицей, скажем так, или боеспособным инструментом. Оказалось, что Богдана не хуже Цезаря может уничтожать россиян. Причем на дальности явно больше 30 километров. И это очень и очень хорошо. <...> Это самоходная артиллерийская установка. По виду она очень похожа на CAESAR. 155 миллиметров, очень по характеристикам похожа на Цезарь. То есть и 35, и 40 км. Естественно, зависимо от боеприпасов. И насколько я понимаю, Богдана была доведена. Поскольку до 24 февраля Богдана не была в составе ВСУ, она не была принята на вооружение, она находилась на испытаниях. И там были определенные моменты, в том числе, конечно, с боеприпасами и проведением испытаний, вообще это натовский боеприпас, у нас до 24 февраля с этим были проблемы. Сейчас, когда у нас армия просто массово переходит на натовское оружие, артиллерию в том числе и боеприпасы. С Богданой были проведены исследования и испытания, и доведена она до нормального боя, и судя по всему, это нормальное сражение оказалось достаточным для того, чтобы выкурить и выжечь россиян со Змеиного. Это очень хороший сигнал, поскольку уже было такое впечатление, что все-таки украинский оборонно-промышленный комплекс нужно будет создавать с нуля именно исходя из стандартов НАТО. Так вот Богдана — это в том числе первый образец, который создан на стандартах НАТО. Это 155 миллиметров артиллерия», — добавил он.

Также Самусь прокомментировал слова одного из идеологов кремлевского режима Александра Дугина о контроле над Змеиным от 25 февраля, где он говорил, что контроль над островом позволит «контролировать ход мировой истории».

Однозначно. Я так понимаю, что это некая римская мифология древняя. Дугин любит такие вещи. Он же на самом деле официальный геополитик Кремля, именно по его лекалам, этим идеям все эти специальные военные операции и проводятся. И не только на постсоветском острове, но и продвижение на Балканах, и Сирия, и Центральная Азия, и Ближний Восток, все это прописывал Дугин в своих книгах о геополитике. И действительно важно, что россияне так считают, что сейчас Украина контролирует ход мировой истории", — подытожил аналитик.

30 июня Вооруженные силы Украины в результате серии мощных ударов разгромили гарнизон оккупантов на Змеином, заставив их срочно бежать — буквально «отправиться вслед за российским военным кораблем» Москва, который начал захват острова четыре месяца назад и впоследствии был утоплен.

Пытаясь оправдать большое поражение, Минобороны РФ назвало бегство своих военных шагом доброй воли. «Тем же мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — соврало российское ведомство в официальном заявлении.

В Офисе президента Украины назвали заявление МО РФ фейком. «На России говорят о якобы выводе войск с острова Змеиный и представляют это как жест доброй воли. Мол, Россия таким образом не мешает гуманитарным коридорам для вывоза украинского зерна. Но все это сплошной фейк», — подчеркнул председатель ОПУ Андрей Ермак.

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