Змеиный, Кременчуг и «месть» россиян. Что происходит на передовой 30 июня, 15:36 Эксклюзив НВ

После небольшого перерыва вернемся к подведению итогов того, что произошло в Украине за последние дни

Список сокращений:

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ЦБУ — бомбовые кассеты

GCAA — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)

Видео дня

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

GTA — Гвардейская Танковая Армия (Россия)

ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)

интел — интеллект

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КIA — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

ПБВ — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

OPSEC — операционная безопасность (предотвращение непреднамеренного раскрытия потенциально важных или конфиденциальных данных)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

ГСМ — бензин, масло, смазочные материалы

РФА — армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Воздух/Ракетная война

Российский Су-25 был сбит под Славянском 24 июня, еще один сбили днем ​​позже. Затем поступили сообщения о том, что очередной Су-25 ВКС РФ врезался в линии электропередачи в районе Белгорода, в результате чего погиб его пилот.

Ракетная война. 24 июня украинцы нанесли удар по штабу 20-й САА, а рано утром 25 июня ударили по складу боеприпасов в Сватово Луганской области (подожгли его). Судя по всему, как М142 HIMARS, так и, видимо, эта акция «спровоцировали» россиян на то, чтобы на следующее утро они нанесли удар по Киеву шестью Ту-22, затем двумя Су-34, а затем еще четырьмя Ту-22. Все самолеты приблизились через воздушное пространство Беларуси и выпустили свои ракеты перед входом в воздушное пространство Украины. Основной целью был завод имени Артема в центре Киева: штаб-квартира компании, разрабатывающей и производящей управляемые ракеты (например, противотанковые управляемые ракеты «Стугна-П»). К сожалению, как и следовало ожидать, учитывая возраст и примитивные системы наведения развернутых Х-22, большинство ракет поразило жилые дома около цели, в результате чего один человек погиб, еще несколько — ранены. Однако не исключено, что 1 или 2 Х-59, выпущенных Су-34, все-таки попали в завод.

Россияне установили контроль над всем северным берегом Северского Донца

26 июня украинцы заявили об уничтожении российской военной колонны, идущей по дороге Марьянское-Берислав в Херсонской области, а днем ​​​​позже они нанесли удар по острову Змеиный, выпустив 12 ракет, одной из которых был выведен из строя еще один ЗРК «Панцирь».

Видимо, все это и побудило ГРУ сделать ереполненный торговый центр в Кременчуге: в него попали две Х-22, запущенные с Ту-22М-3 с авиабазы ​​Шайковка (Калужская область, 200 км к юго-западу от Москвы), ранним утром 27 июня, в результате чего были убиты десятки человек (насколько я знаю, число погибших до сих пор неизвестно: последнее известное обновление — более 20 погибших, 59 раненых и 36 пропавших без вести).

В ответ на это Вашингтон решил предоставить Украине ЗРК NASAMS.

Затем подоспели с объяснениями Keystone Cops (так автор называет Минобороны России — НВ), чтобы заявить, что они нанесли удар по ангару, в котором находились боеприпасы и бронетехника, поставленные из НАТО, а Лавров сначала заверил, что Россия вообще не имеет никакого отношения к этой атаке, а затем объяснил это ошибкой. Потом — как обычно, когда выяснилось, что они так сильно «накосячили» — в Минобороны РФ исправили себя и сказали, что на самом деле нацеливались не на ангар, а на завод «за» торговым центром. Та же старая история из Сирии 2015−2019 годов, снова и снова.

28 июня, украинцы перебросили HIMARS, чтобы поразить российскую базу в Перевальске Луганской области (примерно в 50 км от линии фронта), повторно нанести удар по острову Змеиный, а 29 рано утром — по неизвестной цели в Белгороде и авиабазе под Курском в России (вероятно, с использованием некоторых из модифицированных БПЛА Туполев Ту-141).

Позднее россияне «отомстили», нанеся удар двумя волнами по Николаеву и Очакову. В результате первого, в 04.00 утра, было нанесено три ракетных удара по месту базирования 79-й десантно-штурмовой бригады. Она была пуста, поэтому о пострадавших не сообщалось. Последующие удары довели количество выпущенных Х-22 до 11, некоторые из которых были заявлены как сбитые. Как минимум одна Х-22 попала в военно-морскую базу в Очакове, еще одна угодила в стадион в Николаеве. Днем тот же стадион был атакован еще одной ракетой. Украинцы потеряли как минимум трёх мирных жителей убитыми (в том числе 6-летнюю девочку) и шестеро были ранены.

29 утром от 6 до 8 Х-22 опять нанесли удар по Николаеву. По крайней мере, одна из них попала в жилой дом.

Битва за Донбасс

Харьков. На прошлой неделе россияне продвинулись на юг в районе Липцов и достигли Русских Тишек, откуда их артиллерия снова может добраться до Харькова. С тех пор они регулярно обстреливают северные окраины города, другие районы неоднократно подвергаются ударам из более тяжелого и дальнобойного оружия. Между прочим, в результате их ударов район Коротич к западу от города со вчерашнего вечера обесточен.

На передовой. Впоследствии россияне предприняли несколько атак южнее Казачьей Лопани, но особенно на Терновую и Рубежное. Тем временем, похоже, они захватили Терновую и достигли северной окраины Рубежного. При этом все боевые действия там ведутся небольшими силами (обескровленными ротами), обе стороны истощены, и очевидно, что это всего лишь «фарс» по сравнению с тем, что происходит на востоке.

Славянск. Русские продолжают атаковать линию фронта между Долиной и Богородичным — по-прежнему без особого успеха, за исключением, возможно, закрепления на северной окраине последнего.

Лисичанск. В общем, россияне установили контроль над всем северным берегом Северского Донца и непрерывно обстреливают весь Лисичанск. К настоящему времени они овладели Белой Горой и Тополевкой, наступают на Малорязанцево и Верхнекаменку. Другими словами: они пытаются воспользоваться преимуществами ухода украинских войск из Северодонецка. Главный вопрос последних дней: что украинцы собираются делать дальше?

Поначалу казалось, что отход из Лисичанска неизбежен: ведь всплыли видео нескольких колонн Т-64 и мотопехоты, катящихся в сторону Бахмута, и вроде бы части 3-й и 17-й танковых, а также выжившие из 24-го и 57-го мехов должны были быть эвакуированы из этого района. Известно, что несколько колонн также пострадали от огня российской артиллерии, есть жертвы. Между тем ясно, что, по крайней мере, 24-я и 57-я были слишком истощены, чтобы продолжать боевые действия, и их пришлось заменить свежими частями; но 17-я все еще поблизости.

Более подробно: напротив района Белой Горы украинцы закрепились в старом химзаводе: россияне уже несколько дней интенсивно обстреливают этот район, но пока их штурмы не увенчались успехом (ну, по крайней мере, по состоянию на последнюю ночь). Что еще более проблематично, так это наступление русских на Малорязанцево, которое угрожает блокировать Т-1302 к западу от Лисичанска. Южнее россияне атакуют из Волчеяровки холмистую местность восточнее Верхнекаменки (т.е. старый нефтеперерабатывающий завод), которая хорошо укреплена. Что особенно неприятно для украинцев, так это то, что русские форсировали Т1302 севернее Берестова и атаковали Спорное. Хотя украинцы сообщали, что там они их отбили, между тем нет сомнений, что россияне сейчас атакуют Верхнекаменку и с юга.

В целом, мне кажется, что россияне в любой момент могут прорваться в направлении Белогоровки и/или Золотаровки, что, в свою очередь, приведет к быстрому выводу лисичанского гарнизона. Почему так? Потому что, как и прежде в Северодонецке, проблема не в том, чтобы удержать город, а в том, чтобы обеспечить снабжение гарнизона. Последнее невозможно сделать, если связь с ним отрезана. Более того, как и в Севердонецке, украинцы стремятся сохранить массу своих боеспособных войск, а также — это то, как они проводят эту операцию — большую часть своей тяжелой техники.

Бахмут. Украинцы заявили, что отбили Клиново, восточнее Бахмута, а затем атаковали в сторону Иловайска. К югу от этого района ЧВК Вагнера атакует Углегорскую электростанцию ​​(удерживаемую подразделениями 30-го меха) с востока и юга, а также Семигорью и Кодема к западу от нее.

Юг

Запорожье.24 июня 54-й мех атаковал южнее Угледара — с некоторым успехом: оттеснил русских (2−3 слабых БТГ 150-й мсд) не менее чем на 10 километров к югу, освободив при этом не менее двух сел. В других местах было немного действий, в первую очередь направленных на улучшение местных позиций. Однако в тылу России в районе Мелитополя свирепствуют украинские партизаны: они атакуют российских чиновников и войска, а также, по-видимому, эшелоны с припасами.

Примечание: да, я знаю, ходят слухи, что украинцы не только освободили Пологи, но и дошли до Снегуровки, на реке Токмацкой, восточнее Токмака. Однако доказательств этому нет.

Херсон. Вообще, украинцы молчат о том, что там происходит. Несколько дней назад кто-то сообщил, что они находятся всего в пяти километрах от Херсона, но я думаю, что это была «просто разведка боем». При этом российские заявления о каком-то контрнаступлении можно назвать лишь фантазией: и Киселевка, и Станислав остаются в руках украинцев, а в Херсоне активно действуют украинские партизаны. Наконец, на севере Херсонской области украинский 60-й мех освободил две деревни и оттеснил русских к Золотой Балке.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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