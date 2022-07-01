Побег оккупантов с острова Змеиный снизит давление на украинское побережье — ISW 1 июля, 06:48 Остров Змеиный (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Побег российских войск с острова Змеиный немного снизит давление на украинское побережье. Это связано с отсутствием в будущем на острове российской ПВО и противокорабельных ракетных систем.

Об этом пишет американский институт исследования войны ISW.



Эксперты отмечают, что само отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в оккупированном Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут наводиться на суда в украинских портах.

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30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора.

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