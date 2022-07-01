Побег оккупантов с острова Змеиный снизит давление на украинское побережье — ISW

1 июля, 06:48
Остров Змеиный (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Остров Змеиный (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Побег российских войск с острова Змеиный немного снизит давление на украинское побережье. Это связано с отсутствием в будущем на острове российской ПВО и противокорабельных ракетных систем.

Об этом пишет американский институт исследования войны ISW.

Эксперты отмечают, что само отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в оккупированном Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут наводиться на суда в украинских портах.

Видео дня
Читайте также:

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины) Освобождение острова Змеиный значительно ограничивает действия оккупантов — Зеленский

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора.

Читайте также:
«Операция продолжается». В ОК Юг рассказали, когда защитники Украины могут вернуться на Змеиный
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Остров Змеиный

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X