Атака оккупантов на Одесскую область — это месть за освобождение острова Змеиный — замглавы МВД

1 июля, 14:02
Ударами по Одесской области оккупанты хотели «отомстить» за освобождение острова Змеиный, заявил Евгений Енин (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

Ударами по Одесской области оккупанты хотели «отомстить» за освобождение острова Змеиный, заявил Евгений Енин (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин назвал ракетный удар российских оккупантов по Одесской области местью за освобождение украинскими военными острова Змеиный.

«Не можем по-другому квалифицировать эти действия как нарушение законов и правил войны. Соответственно, сведения по данному событию внесены в ЕРДР по ст. 438 ч. 2. Следователи уже приступили к фиксации всех деталей этого ужасающего преступления», — приводит слова Енина пресс-служба МВД.

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По его словам, все правоохранители работают над тем, чтобы установить личности каждого, кто отдавал приказы стрелять, бомбить гражданское население Украины.

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«Все они будут рано или поздно идентифицированы, найдены и привлечены к уголовной ответственности», — добавил замглавы МВД.

Также Енин отметил, что спасатели очень осторожно разбирают завалы, поскольку есть шансы, что на территории базы отдыха могут находиться живые люди.

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Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

По предварительным данным, РФ выпустила по региону три ракеты Х-22. Они были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Ракетные удары Евгений Енин Война России против Украины Остров Змеиный

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