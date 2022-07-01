Атака оккупантов на Одесскую область — это месть за освобождение острова Змеиный — замглавы МВД 1 июля, 14:02 Ударами по Одесской области оккупанты хотели «отомстить» за освобождение острова Змеиный, заявил Евгений Енин (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин назвал ракетный удар российских оккупантов по Одесской области местью за освобождение украинскими военными острова Змеиный.



«Не можем по-другому квалифицировать эти действия как нарушение законов и правил войны. Соответственно, сведения по данному событию внесены в ЕРДР по ст. 438 ч. 2. Следователи уже приступили к фиксации всех деталей этого ужасающего преступления», — приводит слова Енина пресс-служба МВД.

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По его словам, все правоохранители работают над тем, чтобы установить личности каждого, кто отдавал приказы стрелять, бомбить гражданское население Украины.

«Все они будут рано или поздно идентифицированы, найдены и привлечены к уголовной ответственности», — добавил замглавы МВД.

Также Енин отметил, что спасатели очень осторожно разбирают завалы, поскольку есть шансы, что на территории базы отдыха могут находиться живые люди.

Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

По предварительным данным, РФ выпустила по региону три ракеты Х-22. Они были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.



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