09 ноября 2018, пятница

Раскол в Оппоблоке: Новинский отрицает союз партии с Рабиновичем

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По словам Новинского, объединение с партией Рабиновича частная инициатива Бойко
Фото: Оппоблок

По словам Новинского, объединение с партией Рабиновича частная инициатива Бойко

Депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Вадим Новинский заявил, что решение сопредседателя партии Юрия Бойко создать совместный проект с политической силой Вадима Рабиновича За життя является его частным решением и к Оппоблоку никак не относится.  

Об этом он заявил Украинской правде.

Таким образом Новинский прокомментировал инициативу Бойко о создании вместе в Рабиновичем нового политического проекта Оппозиционная платформа – За життя.

"У нас, в партии Оппозиционный блок, ничего не состоялось. Партия не уполномочивала Бойко подписывать никакие документы с Рабиновичем", - пояснил он.

В связи с этим он подчеркнул, что Бойко это сделал как частное лицо, в то время как политсовет партии никаких решений об объединении с кем-либо не принимала.

Напомним, ранее Бойко заявил, что Оппоблок и партия За життя выдвинут единого кандидата на президентские выборы, которые состоятся в марте 2019 года. Его заявление прозвучало во время подписания с Рабиновичем соглашения о создании Оппозиционной платформы - За життя. 

В свою очередь еще один член Оппоблока Борис Колесников заявил, что 12 ноября партия намерена собрать политсовет, на котором действиям Бойко будет дана соответствующая оценка.

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