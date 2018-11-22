Фракцию Оппоблок покинули три нардепа

Бакулин, Дунаев и Иоффе вышли из фракции Оппоблок

Из фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде вышли народные депутаты Евгений Бакулин, Сергей Дунаев и Юлий Иоффе.

Об этом объявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.

"Сообщаю о выходе народных депутатов Украины Бакулина Евгения Николаевича, Дунаева Сергея Владимировича и Иоффе Юрия Яковлевича из состава депутатской фракции политической партии Оппозиционный блок в Верховной Раде Украины 8-го созыва", - сказал Парубий.

Напомним, 20 ноября фракция Оппозиционного блока исключила из своих рядов народных депутатов Бойко и Сергея Левочкина. Главой фракции стал народный депутат Вадим Новинский.

Как рассказал высокопоставленный источник НВ во фракции, Левочкин и Бойко были исключены за "нарушение устава". Речь идет о создании Оппозиционной платформы - За життя с Вадимом Рабиновичем. Собеседник отметил, что руководство фракции крайне недовольно этим союзом.

За исключение депутатов проголосовали 22 членов фракции из 26.

Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы - За життя 9 ноября. Новая платформа будет трансформирована в политическую партию.

По словам Рабиновича, Оппозиционная платформа - За життя выдвигает Бойко в качестве кандидата в президенты.

В Оппозиционном блоке назвали решение Бойко частным и таким, которое никак не относится к партии.