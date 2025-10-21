Мажоритарный акционер производителя ракеты Фламинго объяснил, почему отказался продать его долю Миндичу

Одно из немногих доступных в интернете фото друга президента и совладельца Студии Квартал 95 Тимура Миндича (Фото: Автор неизвестен)

Мажоритарный акционер и главный конструктор компании Fire Point, производящей ракеты Фламинго, Денис Штилерман рассказал в интервью Radio NV, почему отказался продать долю этой компании другу президента Владимира Зеленского и совладельцу Студии Квартал 95 Тимуру Миндичу.

«Когда мы выиграли экзамены (испытания дронов Fire Point одновременно с дронами других компаний на полигоне на Западной Украине — ред.), к нам очень большое количество бизнесменов обращалось с целью приобретения доли капитала: предлагали деньги, но мы всем отказали. И среди тех, кто обращался, был и господин Миндич», — рассказал Штилерман в эфире Radio NV.

Он отметил, что находится с Миндичем в хороших отношениях и общается с ним «по нашей еврейской тематике».

«Я очень хорошо к нему отношусь, но он не является акционером. Мы понимали, что мы не можем ему продать [долю], если мы хотим выйти потом на международный рынок и стать такой компанией, которая будет украинским единорогом», — объяснил мажоритарный акционер Fire Point.

Штилерман уточнил, что планирует «громкую продажу» доли акций Fire Point и сейчас продолжаются переговоры «с очень уважаемыми компаниями».

«И если бы он был акционером, это не было бы возможно, потому что он (Тимур Миндич — ред.) лицо, которое имеет определенные отношения с властью, и никто бы не купил нас», — заявил совладелец Fire Point.

Он также уточнил, что планирует продажу иностранцам менее 30% акций и останется мажоритарным акционером.

Компания Fire Point — что о ней известно

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defence Express отмечали, что боевая часть ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

18 августа издание Зеркало недели сообщило, что ракета Фламинго уже пошла в серийное производство, ее успешно применяют для боевых пусков.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала 2026 года в Украине должны начать массовое производство ракеты. Президент назвал Фламинго «самым успешным» среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

21 августа агентство AP сообщило, что Украина производит на секретном заводе по одной ракете Фламинго в день. В планах — нарастить мощности и ежедневно выпускать до семи.

29 августа Kyiv Independent со ссылкой на источники написало, что детективы НАБУ проверяют, не завышала ли Fire Point стоимость комплектующих или количество дронов, которые поставлялись для Министерства обороны Украины.

По данным издания, отдельно расследуется возможная связь компании с Тимуром Миндичем, совладельцем студии Квартал 95, созданной президентом Владимиром Зеленским.

Согласно документам, которые получило издание Kyiv Independent, производитель был одним из крупнейших, если не крупнейшим, получателем бюджетных средств Минобороны на беспилотники.

Комментируя этот материал, в НАБУ заявили, что не осуществляют расследование по ракете Фламинго.

18 сентября гендиректор Fire Point Ирина Терех заявила, что предприятие наращивает производство и одновременно работает над системой ПВО нового поколения.

3 октября офицер Госпогранслужбы и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины ликвидировали по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Касьянов также утверждал, что президент Владимир Зеленский решил ликвидировать его подразделение, потому что он был «ключевым свидетелем» по делу Fire Point.

Он заявлял, что, когда стало известно о разработчике ракет Flamingo Fire Point, он начал писать этой компании, что их дрон на самом деле стоит в три раза дешевле, чем его закупает государство.

Офицер также считает странным то, что Fire Point презентовала «якобы крылатую ракету, которую она якобы разработала за 9 месяцев, хотя кратчайшие сроки, за которые разрабатывали французскую крылатую ракету, — это 6 лет, американскую Tomahawk — 8 лет, российскую Калибр — 12 лет».

«Я писал, что компания Fire Point врет, это афера. Они не могли ни разработать ракету, ни купить столько двигателей, которые уже не производят», — утверждал Касьянов.