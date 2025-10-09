Зеленский заявил об успешном применении ракет Нептун и Фламинго в паре

«Последнюю неделю — не буду говорить в каком количестве — было применение нашей пары Нептун и Фламинго. Соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия», — сказал он во время общения с журналистами, сообщает Укринформ.

Зеленский отметил, что есть позитив в вопросе ударов вглубь территории страны-агрессора России.

Глава государства подчеркнул, что украинская ракета-дрон Паляница начала поражать российские военные склады.

В то же время ракета-дрон Рута впервые атаковала морскую вышку на расстоянии более 250 километров, отметил президент Украины.

Однако, по его словам, наибольший успех имеют дроны Лютый, которые применили массово до 300 штук.

«Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы. То, что произошло, — это действительно, на мой взгляд, большой успех», — добавил Зеленский.

Украинские ракеты Фламинго — что известно

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defence Express отмечали, что размер боевой части ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

18 августа издание Зеркало недели сообщило, что ракета «Фламинго» уже пошла в серийное производство и успешно применяется для боевых пусков.

Инфографика: NV

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала 2026 года в Украине должны начать массовое производство ракеты. Президент назвал Фламинго «самой успешной» среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

21 августа агентство AP сообщило, что Украина производит на секретном заводе по одной ракете Фламинго в день. В планах — нарастить мощности и ежедневно выпускать до семи.