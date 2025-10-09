При атаке на базу Федеральной службы безопасности страны-агрессора России (ФСБ РФ) на севере временного оккупированного Крыма были использованы три ракеты Фламинго.

Об этом пишет Welt в публикации, посвященной новым дальнобойным украинским крылатым ракетам Фламинго.

В статье указывается, что ранее было известно о производстве 30 ракет в месяц, теперь компания Fire Point ежемесячно производит 50 ракет. В Будущем речь может идти о 200 единиц в месяц.

Реклама

«Сейчас на вооружении украинской армии вероятно, находятся как минимум десятки, а возможно, и более сотни Фламинго», — отмечает WELT.

Поступают отдельные сообщения о применении новых ракет в боевых условиях, вероятно, в ходе испытаний. Так, три крылатые ракеты использовались при атаке на базу ФСБ РФ на севере оккупированного полуострова Крым и, согласно анализу эксперта по ракетам Фабиана Хоффмана из Университета Осло, две из них достигли цели, еще одна упала примерно в 100 метрах от нее.

«Удары оставили кратеры диаметром до 15 метров», — подчеркивается в публикации.

Таким образом недостаточная точность компенсируется огромной мощностью.