Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал в большом интервью Radio NV о создании и применении дальнобойных БпЛА и ракеты Фламинго , а также прокомментировал информацию о российском гражданстве и связи с другом президента и совладельцем Студии Квартал 95 Тимуром Миндичем.

— Господин Денис, мы откровенно с вами говорим, что мы имеем на столе. Наш общий друг, представляя вас, мне сказал, что вы такой украинский Форд. Но не буду скрывать, звучит и другое мнение, и громкая критика, которую мы тоже слышали. И даже я слышал другое определение, что Fire Point — это авантюра. Видимо, вы тоже это слышали. Скажите для начала, что заставило вас выйти в публичное пространство и дать уже несколько интервью разным медиа?

Реклама

— Первый наш выход был прямо перед переговорами нашего президента с [президентом США Дональдом] Трампом. И мы считали, что нам нужно дать какие-то козырные карты нашему правительству, чтобы они могли более обоснованно разговаривать, более обоснованно доказывать, что Украина — это не страна, которая только реципиент какой-то помощи и не только ест деньги, а еще это страна, которая может защитить Европу, страна, которая выдает новейшее оружие. И как-то наш комплекс неполноценности, который, к сожалению, у нас есть, как-то нивелировать.

И мы вышли. Ирина [Терех, генеральный директор компании] вышла, показала свое лицо, потому что только показать ракету — не показать производство, не показать людей, которые за этим стоят, никакого доверия бы не было к этой ракете.

Мы очень благодарны Associated Press, что они очень быстро сделали этот репортаж и выложили его в положенное время. И мы, как нам кажется, как я надеюсь, доказали, что у Украины есть свое оружие, Украина — это страна, которая может защитить не только себя, но и Европу, и что есть смысл помогать.

Потом, когда мы вышли в паблик, мы поняли, что мы еще предупредили… Мы вышли, потом выяснилось, что уже строились какие-то публикации против нас. Вышла статья в Kyiv Independent, где впервые в паблике засветилось мое имя и фамилия. И мы поняли, что хорошо, что мы вышли первые. Мы не оправдываемся, ничего там не говорим, а заранее выложили о себе информацию. Это значительно легче.

Читайте также: Украинская компания Fire Point анонсировала разработку собственных баллистических ракет

И сейчас я попросился на вашу передачу, почему? Потому что сейчас нам прислало очень большой перечень одно агентство, которое не представило прескарт, и из этого перечня мы видим, что готовится еще одна слишком негативная публикация о нас, которая будет иметь, на наш взгляд, очень предвзятый характер.