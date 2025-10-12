Касьянов заявил, что является обличителем по делу Fire Point, и попросил НАБУ о защите

Юрий Касьянов считает, что решение о ликвидации его подразделения было принято Владимиром Зеленским (Фото: Кадр видео Radio NV via YouTube)

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов считает, что решение о ликвидации его подразделения принял лично президент Владимир Зеленский — якобы из-за того, что он был «ключевым свидетелем» по делу Fire Point.

«Решение о ликвидации нашего подразделения принял президент Владимир Зеленский, потому что я являюсь обличителем по делу Fire Point и ключевым свидетелем. 2 октября я дал показания детективам НАБУ. 3 октября утром было объявлено о ликвидации подразделения», — подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Он также просит НАБУ обеспечить ему и его семье защиту по программе защиты свидетелей.

«Я оставлял президенту поле для маневра — призывал его изменить решение, выходил на Майдан, обвинял только [главу Офиса президента Андрея] Ермака, вел кулуарные переговоры с членами его команды, даже поднял белый флаг в попытке сохранить эффективное подразделение и не преследовать меня и членов моей семьи», — сказал он.

Он также считает, что последние события вокруг него и НАБУ являются «актом показательной расправы».

«Преследование детективов НАБУ, попытка поставить НАБУ под контроль через правки в законодательстве, а теперь и ликвидация нашего подразделения, преследование меня и членов моей семьи, потоки „компромата“ в сети, нападение на семейный бизнес — все это акт показательной расправы топ-коррупционеров, которые зарабатывают миллиарды долларов на войне», — добавляет военный.

Он также сообщил, что сейчас находится в Ровенской области, в сборно-пересыльном пункте 1-го пограничного отряда (бригада) «в скотских условиях, фактически в положении арестованного».

«Меня, старшего офицера, добровольца с 2014 года, поселили в одной казарме с мобилизованными, не разрешают выходить, охраняют как уклониста. Мое физическое состояние ухудшается с каждым днем. [Глава ГПСУ Сергей] Дейнеко меня отсюда живым не выпустит», — резюмирует Касьянов.

Заявление Касьянова о ликвидации его роты беспилотных комплексов и дело Fire Point

3 октября Касьянов заявил, что его рота ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины была ликвидирована по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, в директиве указано, что подразделение расформировывают «в связи со служебной необходимостью».

Касьянов отметил, что у его подразделения были достижения в боевой работе, поэтому «объективных оснований для его ликвидации нет».

«Я вижу диверсию, саботаж и государственную измену», — подытожил он.

5 октября Юрий Касьянов сообщил, что собирается выйти на Майдан, чтобы быть услышанным президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что находится на связи с Касьяновым, чтобы найти пути решения конфликта.

Касьянов отметил, что, когда стало известно о разработчике ракет Flamingo Fire Point, он начал писать этой компании, что их дрон на самом деле стоит в три раза дешевле, чем его закупает государство.

Офицер также считает странным то, что Fire Point презентовала «якобы крылатую ракету, которую она якобы разработала за 9 месяцев, хотя кратчайшие сроки, за которые разрабатывали французскую крылатую ракету, — это 6 лет, американскую Tomahawk — 8 лет, российскую Калибр — 12 лет».

«Я писал, что компания Fire Point врет, это афера. Они не могли ни разработать ракету, ни купить столько двигателей, которые уже не производят», — утверждает Касьянов.