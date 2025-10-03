Специалист по аэроразведке Касьянов заявил, что его результативное подразделение ликвидировали по приказу Ермака

Офицер ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины ликвидировали по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

На своей странице в Facebook он написал: «Дейнека (глава ГПСУ Сергей Дейнеко — ред.) ликвидировал наше подразделение по приказу Ермака. Успешный военный коллектив, которой делал фантастические боевые операции пустили под нож топкорупции».

В комментарии Украинской правде Касьянов, который занимает в подразделении должность на уровне командира взвода, рассказал, что директиву о ликвидации зачитали военным утром в пятницу, 3 октября.

По его словам, в директиве указано, что подразделение расформировывают «в связи со служебной необходимостью».

Касьянов считает это делом рук Ермака и связывает это с тем, что он ранее критиковал государственные закупки дронов и разработку ракеты компанией Fire Point.

Военный уточнил, что все началось еще в 2024 году, когда президент Владимир Зеленский на День Независимости сказал, что у Украины есть ракеты-дроны.

«Поскольку я специалист по дронам и ракетам, и я даю журналистам интервью время от времени, то в одном из них я сказал, что нет никаких ракет-дронов, а есть просто крылатые ракеты, если дрон имеет реактивный двигатель. И или президент Зеленский, или Ермак — я знаю, что Ермак точно — они обиделись, что я якобы разоблачил, что президент соврал. И после этого у нашего подразделения начались неприятности и уже тогда Дейнеко угрожал его ликвидировать», — рассказал офицер.

Касьянов отметил, что через год в Украине стало известно о компании-разработчике ракет Фламинго Fire Point. Тогда он начал писать компании, что их дрон стоит втрое дешевле, чем его закупает государство.

Офицер также считает странным то, что Fire Point представила «якобы ракету крылатую, которую она якобы разработала за 9 месяцев, хотя наименьшие сроки, за которые разрабатывалась французская крылатая ракета — это 6 лет, американский Tomahawk — 8 лет, российский Калибр — 12 лет».

«Так не может быть. И их технический директор Ирина Терех говорила, что якобы они где-то купили тысячи двигателей для этой ракеты АИ-25. Я писал, что компания Fire Point врет, это афера. Они не могли ни разработать ракету, ни купить столько двигателей, которых уже не производят», — утверждает Касьянов.

Военный писал в Facebook свое мнение о признаках в этом топ-коррупции и «прямой связи с Офисом президента». По его словам, после этого «начались репрессии» против подразделения.

«Мало того, что с марта нам не давали возможности закупать комплектующие для дронов, то после того, как я начал писать о Fire Point, нам запретили работать, запретили боевые выезды и мы уже больше месяца сидим под Киевом (в ППД — ред.)», — говорит он.

Касьянов также добавил, что военных подразделения вызывают в службу внутренней безопасности ГПСУ и проводят полиграф, потому что на него «хотят нарыть какой-то компромат».

Кроме того, он заверил, что его подразделение имело хорошие успехи и достижения в боевой работе, поэтому «объективных оснований для его ликвидации нет».

«В этом я вижу просто уничтожение боевого подразделения, которое имеет огромные успехи, я вижу диверсию, саботаж и государственную измену», — подытожил Касьянов.

В то же время представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП сказал, что не располагает информацией относительно организационных штатных изменений в структуре Госпогранслужбы.

УП отмечает, что также пыталась получить комментарий от ОП, но представитель Ермака не ответил на звонки.