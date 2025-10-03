Специалист по аэроразведке Касьянов заявил, что его результативное подразделение ликвидировали по приказу Ермака

3 октября, 17:36
Поделиться:
Военный Юрий Касьянов ранее критиковал государственные закупки дронов и разработку ракеты компанией Fire Point (Фото: Юрий Касьянов/Facebook)

Военный Юрий Касьянов ранее критиковал государственные закупки дронов и разработку ракеты компанией Fire Point (Фото: Юрий Касьянов/Facebook)

Офицер ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины ликвидировали по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

На своей странице в Facebook он написал: «Дейнека (глава ГПСУ Сергей Дейнеко — ред.) ликвидировал наше подразделение по приказу Ермака. Успешный военный коллектив, которой делал фантастические боевые операции пустили под нож топкорупции».

Реклама

В комментарии Украинской правде Касьянов, который занимает в подразделении должность на уровне командира взвода, рассказал, что директиву о ликвидации зачитали военным утром в пятницу, 3 октября.

По его словам, в директиве указано, что подразделение расформировывают «в связи со служебной необходимостью».

Касьянов считает это делом рук Ермака и связывает это с тем, что он ранее критиковал государственные закупки дронов и разработку ракеты компанией Fire Point.

Военный уточнил, что все началось еще в 2024 году, когда президент Владимир Зеленский на День Независимости сказал, что у Украины есть ракеты-дроны.

Читайте также:
Fire Point наращивает производство ракет Фламинго — CEO компании

«Поскольку я специалист по дронам и ракетам, и я даю журналистам интервью время от времени, то в одном из них я сказал, что нет никаких ракет-дронов, а есть просто крылатые ракеты, если дрон имеет реактивный двигатель. И или президент Зеленский, или Ермак — я знаю, что Ермак точно — они обиделись, что я якобы разоблачил, что президент соврал. И после этого у нашего подразделения начались неприятности и уже тогда Дейнеко угрожал его ликвидировать», — рассказал офицер.

Касьянов отметил, что через год в Украине стало известно о компании-разработчике ракет Фламинго Fire Point. Тогда он начал писать компании, что их дрон стоит втрое дешевле, чем его закупает государство.

Читайте также:
«Это его такая человеческая черта». Источники NV объяснили, почему именно Ермака президент Зеленский в свое время сделал главой ОП

Офицер также считает странным то, что Fire Point представила «якобы ракету крылатую, которую она якобы разработала за 9 месяцев, хотя наименьшие сроки, за которые разрабатывалась французская крылатая ракета — это 6 лет, американский Tomahawk — 8 лет, российский Калибр — 12 лет».

«Так не может быть. И их технический директор Ирина Терех говорила, что якобы они где-то купили тысячи двигателей для этой ракеты АИ-25. Я писал, что компания Fire Point врет, это афера. Они не могли ни разработать ракету, ни купить столько двигателей, которых уже не производят», — утверждает Касьянов.

Военный писал в Facebook свое мнение о признаках в этом топ-коррупции и «прямой связи с Офисом президента». По его словам, после этого «начались репрессии» против подразделения.

«Мало того, что с марта нам не давали возможности закупать комплектующие для дронов, то после того, как я начал писать о Fire Point, нам запретили работать, запретили боевые выезды и мы уже больше месяца сидим под Киевом (в ППД — ред.)», — говорит он.

Касьянов также добавил, что военных подразделения вызывают в службу внутренней безопасности ГПСУ и проводят полиграф, потому что на него «хотят нарыть какой-то компромат».

Читайте также:
Верховная Троица. Кто входит в максимально доверенный круг президента Зеленского, — детальный анализ NV

Кроме того, он заверил, что его подразделение имело хорошие успехи и достижения в боевой работе, поэтому «объективных оснований для его ликвидации нет».

«В этом я вижу просто уничтожение боевого подразделения, которое имеет огромные успехи, я вижу диверсию, саботаж и государственную измену», — подытожил Касьянов.

В то же время представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП сказал, что не располагает информацией относительно организационных штатных изменений в структуре Госпогранслужбы.

УП отмечает, что также пыталась получить комментарий от ОП, но представитель Ермака не ответил на звонки.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Война России против Украины Офис президента Украины Андрей Ермак ДПСУ Fire Point

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies