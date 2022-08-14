Экс-председатель КСУ Тупицкий до сих пор находится в Австрии, несмотря на международный розыск — Громадське 14 августа, 10:47 Экс-председатель КСУ Тупицкий до сих пор находится в Австрии (Фото:КСУ)

Отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий до сих пор находится в Вене, несмотря на то, что в Украине его объявили в международный розыск и заочно арестовали, сообщает Громадське со ссылкой на источники.

Издание также опубликовало видео от 13 августа, на котором Тупицкий гуляет в центре австрийской столицы.

По информации журналистов Схем, 17 марта семья Тупицкого - жена Ольга и двое детей - выехала на автомобиле BMW из Украины. Сам Тупицкий в тот же день незаконно выехал из Украины из-за пункта пропуска Косино в Закарпатской области.

Видео дня

Последние данные о пересечении границы ㅡ это прилет из Турции 22 февраля. Впрочем, как отмечали расследователи Схэм, на фото, сделанных 24 марта, Тупицкий был замечен возле гостиницы Stefanie в Вене.

Экс-председателю КСУ Тупицкому 59 лет, то есть он призывного возраста и подпадает под категорию лиц, которым ограничена возможность выехать за границу.

В конце мая Тупицкого объявили в международный розыск, а в июле Подольский суд Киева заочно избрал для него меру пресечения: содержание под стражей. Это позволит прокурорам ходатайствовать об экстрадиции Тупицкого из Австрии.



Тупицкого обвиняют в заведомо ложных показаниях, объединённых с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины) и подкупе свидетеля (ст. 386 УК Украины).

По версии следствия, в октябре 2018 он в личных интересах и в интересах своего знакомого (бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами) подкупил свидетеля по делу о незаконном завладении имуществом Зуевского энергомеханического завода.

Кроме того, в течение 2018-2019 годов Тупицкий неоднократно по корыстным мотивам предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, обледенённые с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).

В случае доказательства вины Тупицкому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Кроме того, в конце мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что экс-председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий и ряд других судей должны были принять участие в легитимизации президента-беглеца Виктора Януковича после запланированной Кремлем оккупации Украины. Секретарь отметил, что в России был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру, в частности, через суды.

Тупицкий отстранен от должности главы КСУ с декабря 2020 года из-за подозрений в уголовном производстве против него.

27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил приказы Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Свое решение он объяснил тем, что они представляют угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины после того, как КСУ под председательством Тупицкого фактически сорвал работу антикоррупционных органов в Украине.

Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Кассационном админсуде Верховного суда, который признал его «незаконным и противоправным».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.