Экс-глава КСУ Тупицкий отреагировал на объявление его в международный розыск. Дело против себя считает «сведением счетов» 28 мая, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Александр Тупицкий в Вене (Фото:Схемы)

Война России против Украины — главные события 28 мая

Тупицкий, который уехал за границу, несмотря на запрет выезда мужчинам призывного возраста во время военного положения, и находится в Вене, назвал решение суда о розыске «незаконным», а дело против него — «сведением счетов», не называя имен.

Видео дня

«Я считаю, что решение незаконно. Во-первых, дело рассмотрено в отсутствии защитников, которые в это время находились в Виннице в другом судебном процессе, о чем суд своевременно был предупрежден. Во-вторых, суду было указано мое местонахождение. Разыскивают человека, когда неизвестно его местонахождение», — заявил журналистам экс-глава КСУ.



Он подтвердил, что сейчас находится в столице Австрии. По словам Тупицкого, он «официально зарегистрирован государственными органами», а причины неявки в суд — «временные». Бывший глава КСУ заявил Схемам, что имеет «определенный медицинский документ» своей жены и троих несовершеннолетних детей, поэтому «ничего страшного не было бы, если бы суд пошел путем слушания дела по видеоконференции».

«Есть письмо главы Верховного суда, которое допускает в такой ситуации проводить подобные процессы. Тем самым я хочу сказать, что я никак не скрываюсь от правосудия, заинтересован в рассмотрении этого дела», — сказал Тупицкий.

Он не исключает, что рассмотрит возможность обжалования решения суда. По мнению Тупицкого, сейчас идет «большое давление на судью», который принял решение о его розыске.

27 мая Тупицкого объявили в международный розыск. Решение было принято без присутствия адвокатов. Они подали ходатайство о переносе заседания из-за участия в дебатах по другому делу в Винницкой области. Во время предыдущего заседания десять дней назад адвокаты об этом не сообщали.

Обвинительный акт относительно экс-главы КСУ был передан в Подольский райсуд 25 мая 2021 года.

По версии следствия, в октябре 2018 года Тупицкий в своих интересах и в пользу находящегося в розыске бывшего главы Высшего хозяйственного суда подкупал свидетеля, чтобы тот отказался давать показания или солгал во время дачи показаний по делу, связанному с незаконным завладением активами Зуевского энергомеханического завода.

В 2018—2019 годах Тупицкий, по данным правоохранителей, неоднократно давал следователю Генпрокуратуры ложные показания по этому же делу, связанные с искусственным созданием доказательств защиты об особо тяжком преступлении (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).

Війна — той час, коли найкраще робити реформи, зокрема в СБУ — Віталій Шабунін https://www.youtube.com/embed/zcqLC9llSNI

Дело Александра Тупицкого

27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. В указе сказано, что судьи создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.



Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Кассационном административном суде Верховного суда. Суд признал указ незаконным и противоправным.



Начиная с декабря 2020 года, Александра Тупицкого дважды отстраняли от выполнения обязанностей судьи КСУ из-за подозрений в уголовном производстве.



Тупицкого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 (заведомо ложные показания, объединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) УК Украины. Тупицкий не признавал себя подозреваемым — по его словам, судье КСУ должен сообщить о подозрении генпрокурор или исполняющий его обязанности.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.