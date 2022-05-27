Экс-главу КСУ Тупицкого объявили в международный розыск 27 мая, 15:32 Цей матеріал також доступний українською Александр Тупицкий в Вене (Фото:Схемы)

Бывшего главу Конституционного суда Александра Тупицкого объявили в международный розыск, сообщил Офис генерального прокурора в Telegram.

Решение принял Подольский райсуд Киева 27 мая по ходатайству прокуроров ОГП. Как заявили в Офисе генпрокурора, 17 марта 2022 года Тупицкий, нарушив закон и не пройдя пограничный и таможенный контроль, пересек границу Украины в пункте пропуска Косино в Закарпатской области и сейчас находится в Австрии.

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«Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве», — сказано в сообщении.

Обвинительный акт в отношении экс-главы КСУ передали в Подольский райсуд 25 мая 2021 года.

По версии следствия, в октябре 2018 года Тупицкий в своих интересах и в интересах знакомого — бывшего главы Высшего хозяйственного суда, находящегося в розыске — подкупал свидетеля, чтобы тот отказался давать показания или солгал при даче показаний по делу, связанному с незаконным завладением активами Зуевского энергомеханического завода.

В 2018—2019 годах Тупицкий, по данным правоохранителей, не раз давал следователю Генпрокуратуры ложные показания по этому же делу, объединенные с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).

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