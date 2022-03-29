Отстраненный глава КСУ Тупицкий уехал из Украины в Вену, но официально границу не пересекал — Схемы
Александр Тупицкий в Вене (Фото:Схемы)
Отстраненный председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, сообщают Схемы.
Тупицкий уехал из страны, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста. При этом границу он пересек неофициально.
По информации журналистов-расследователей, Тупицкий находится в Вене.
Согласно данным источников Схем среди пограничников, в их базе данных отсутствует отметка о выезде Тупицкого из Украины.
Александр Тупицкий 22 февраля 2022 года прилетел из Турции в Украину — и с тех пор официально не пересекал границу.
По информации Схем, после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину Тупицкий вместе с семьей переехал на запад Украины, в частности, в город Стрый Львовской области.
Уже в разгар войны России против Украины, согласно данным пограничников, 17 марта жена судьи Ольга Тупицкая вместе с двумя детьми пересекла границу с Венгрией на автомобиле BMW, зарегистрированном на нее.
При этом сам отстраненный глава КСУ официально границу не пересекал. Впрочем, по данным Схем, он также уехал из Украины. И сейчас, как свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в распоряжении журналистов — судья находится в Вене.
Тупицкий был замечен 24 марта, когда он выходил из гостиницы Stefanie в центре австрийской столицы.
Схемы связались с Тупицким по телефону, но он бросил трубку.
Дело Александра Тупицкого
27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. В указе сказано, что судьи создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.
Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Кассационном административном суде Верховного суда. Суд признал указ незаконным и противоправным.
Начиная с декабря 2020 года, Александра Тупицкого дважды отстраняли от выполнения обязанностей судьи КСУ из-за подозрений в уголовном производстве.
Тупицкого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 (заведомо ложные показания, связанные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Уголовного кодекса Украины. Тупицкий не признает себя подозреваемым — по его словам, судье КСУ должен сообщить о подозрении генпрокурор или исполняющий его обязанности.
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