Суд дал добро на арест экс-главы КСУ Тупицкого. Ему грозит экстрадиция из Австрии 29 июля, 14:30 Александру Тупицкому грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:ccu.gov.ua)

Подольский районный суд Киева избрал в отношении бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в Государственном бюро расследований.

Следующим шагом должно стать ходатайство об экстрадиции Тупицкого из Австрии, где он скрывается от украинского правосудия.

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Кроме того, залог, который был внесен за него в качестве меры пресечения, переходит в доход государства.

Тупицкий обвиняется в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины) и подкупе свидетеля (ст. 386 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Дело Александра Тупицкого

27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Свое решение он обяснил тем, что они создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.



Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Кассационном админсуде Верховного суда, который признал его «незаконным и противоправным».



Начиная с декабря 2020 года, Тупицкого дважды отстраняли от выполнения обязанностей судьи КСУ из-за подозрений в начатом против него уголовном производстве.

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