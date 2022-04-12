«Время затхлых олигархов прошло». Что делать с депутатами, чиновниками, бизнесменами, покинувшими Украину из-за войны — Давыдюк 12 апреля, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Украинцы ждут пересечения американской границы в Тихуане. Мексика, 11 апреля 2022 года. (Фото:REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что властям известно об олигархах, депутатах, застройщиках, незаконно выехавших из Украины во время войны, сообщает Украинская правда, ссылаясь на эфир телемарафона.

«Поверьте, мы знаем, где они находятся, как они потом будут возвращаться и как они будут смотреть в глаза и какая будет ответственность», — отметил Данилов.

Радио НВ обсудило с политологом Николаем Давыдюком, как всех этих людей возвращать в страну, если это необходимо, и надо ли привлекать их к ответственности.

Видео дня

— Как возвращать в страну депутатов, чиновников, бизнесменов, олигархов, которые выехали из страны накануне войны или сразу после войны? Нужно ли их возвращать? Намедни секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что властям известны все фамилии, и после войны их назовут. Но почему не сейчас?

— Заявление Данилова говорит нам не столько о том, что есть какой-то список вип-персон, а о том, что сейчас актцуальны более насущные вопросы — попытки России оккупировать нас, военные атаки, использование химического оружия.

Думаю, и до тех людей дойдет дело. Это не только моральный вопрос. Олигархи вывозили сумки, набитые деньгами, — это уже нарушение закона, так как очень часто они пересекали границу нелегально и неофициально. Это первое.

Второе. Покидали Украину вроде бы без денег, а на территории Венгрии и Польши регистрировали десятки миллионов долларов. Здесь нужно делать запросы в эти страны, сколько они там легализовали [денег]. Может оказаться так, что миллиарды долларов уезжали из страны без декларирования — серый кэш. Некоторые вывозили автобусами, прикрывались людьми; кто-то вывозил в своих автомобилях в багажнике.

Наступает [конец эпохи] олигархов 1990-х. Время всех, кто зарабатывал на этой незаконной приватизации, прошло. Морально эти люди не подходят стране, сегодня противостоящей российской оккупации. А во-вторых, они все на Москву смотрят все-таки немножко как бы по-дружески: вернется Москва, попробуем договориться. Мне кажется, этому сейчас в Украине места уже нет. Страна живет совсем иначе, люди отличаются от тех затхлых олигархов такой суперклассной прогрессивностью, продвижением вперед, желанием спасать страну. И если у олигархов главный инстинкт — взять, украсть, вывезти что-то, то у украинца сейчас, наоборот, самая главная суперсила — это делиться. Украинцы сегодня делятся своим последним.

Понятное дело, что в таких двух парадигмах, финансовыми или бизнес-элитами уже не могут быть люди, наглухо застрявшие в 1990-х.

— После Майдана тоже звучали тезисы: больше в украинском обществе олигархам нет места, как и людям, которые всю жизнь наживались на этой стране. Но олигархи никуда не исчезали!

— Это вызов сейчас для страны, но нам необходим новый общественный договор после завершения войны. За 30 лет независимости мы пережили выход из империи, две революции, две войны. Ни одна страна не пережила бы столько. Даже такие суперстраны, как Германия, Франция, Бельгия.

Необходимо перезагрузить страну и [жить] уже без олигархов, без коррупции, без схем. И желательно еще вступить в Европейский Союз.

Чиновники, сбежавшие с нарушением своих должностных обязанностей, клятвы, должны быть уволены. Олигархи, вывезшие деньги, которые не платили здесь налоги или их минимизировали, через оффшоры все прогоняли, а затем убегали с миллионными суммами, тоже должны нести ответственность.

Если мы сейчас не перезагрузим страну, то в какое-то время мы можем просто ее потерять. Если во времена Майдана это был вопрос хороших политических лозунгов, то сейчас это вопрос выживания. Мы должны агрессивно и радикально реагировать на все проявления коррупции.

— После войны обязательно появятся застройщики, представители крупного бизнеса с перечнем того, что они сделали на войне. Один, другой олигарх помогал, хотя, возможно, был где-то за пределами страны. Как должны измениться эти отношения с крупным бизнесом и властью?

— Например, некий российский олигарх, прижившийся в Украине и считающий себя украинским олигархом, курсирует между Дубаем и Абу-Даби на яхте, купил 30 броников и всем рассказывает: «Какая разница, где я нахожусь, я же купил 30 броников».

— Это кто?

— Сейчас без фамилии. Любитель Харькова очень большой. Он купил 30 броников, окей, но [перед тем] разворовал город, на городской рекламе воровал десятками миллионов.

Или, например, другой олигарх, который тоже говорит, что он купил 500 броников. В то же время он разворовывал так, что в некоторых областях можно было ПВО поставить за те деньги, сколько он награбил.

Они грабили государство, набивали карманы, покупали у Швейцарии, в Лондоне поместья, а сейчас ходят и рассказывают, что они купили 30 броников. Часть из них тайными путями покинула страну, чтобы потом тайными путями вернуться после победы и рассказывать, что они якобы помогли.

Сегодня элита страны — это волонтеры, это военные, это спасающие врачи; это граждане страны, отдающие последнее, чтобы приблизить победу! Элита — журналисты, под пулями снимающие сюжеты, показывающие зверства российской агрессии на территории Украины.

А те люди — это просто ворюги, которые награбили, а сейчас еще и боятся принимать на себя какие-то ответственные лидерские решения. Мне кажется, их время прошло. Не думаю, что нужны какие-то специальные законы или люстрации: нужно просто начать честно судить.

Вопрос к таможенной, пограничной службе. Часть из них там суперклассные, патриотически настроенные граждане, а часть — воры, которые брали у олигархов миллионы долларов, чтобы их вывезти. Пусть будет аудит, пусть смотрят веб-камеры, пусть показывают всех выезжающих. Это информация, которую легко поднять и проанализировать.

Отвечая на первый вопрос, как их вернуть. А надо ли всех их возвращать? Возможно, без тех олигархов в стране станет жить лучше, и она от этого будет богаче.

— 12-й председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий в Вене находится.

— Мы знаем, где находятся сейчас все российские элиты — Дубай, Вена, Израиль. Он пребывает как раз в одном из этих мест.

Верховная Рада могла бы уже принять законы. Часть депутатов ушла на фронт, но большая часть — нет. В волонтерстве они тоже не замечены. Давайте тогда принимайте законы, чтобы действительно [решить] вопрос по Тупицкому, по олигархам, по уехавшим чиновникам и депутатам. Необходимо уже сейчас готовить страну к вхождению в поствоенный период.

Второе — нужно подготовить пакет законов для Европейского Союза. Если заявку рассматривают летом, то [мы примем] все требующие законы. А мы знаем, какие законы. Сейчас нужно всем максимально работать. Не только надеяться, что ВСУ, тероборона или медики работают. Надо каждому на своем рабочем месте принимать максимум решений, которые помогут стране развиваться и развиваться очень быстро, чтобы не догнать, а чтобы опередить ту точку, в которой мы находились.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.