«Мне до сих пор кажется, что это розыгрыш». Корбан подтвердил, что у него забрали паспорт, и обратился к Зеленскому

22 июля, 16:41
Геннадий Корбан (Фото:ДнепрTV)

Геннадий Корбан (Фото:ДнепрTV)

Глава терробороны Днепропетровской области, бизнесмен Геннадий Корбан в пятницу, 22 июля, сообщил, что находится в пункте перехода границы Смильница и не может попасть в Украину.

В своем Facebook он подтвердил, что у него изъяли паспорт гражданина Украины.

«Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш… Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года. Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?» — написал Корбан.

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Бизнесмен также опубликовал фото акта об изъятии его загранпаспорта от 22 июля, в котором сказано, что «документ является недействительным согласно поручению ГУ ГМС в Днепропетровской области от 20 июля».

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Инфографика: Gennady Korban / Facebook

Ранее источник сообщил НВ, что Геннадий Корбан пытается въехать в Украину, но его не пускают. По информации издания Украинская правда, пограничники сказали Корбану, что его украинское гражданство приостановлено, но не показали никаких подтверждающих документов.

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21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении Корбана гражданства Украины. Согласно этому документу, гражданства лишаются десять человек, среди которых народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом нет.

В Офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ является тайным и не подлежит публикации, пишет движение Чесно.

НВ пытался подтвердить или опровергнуть эту информацию у Коломойского и Корбана, а также у Офиса президента, но пока не получил комментарии.

Кто стоит за скандалом с Корбаном и Коломойским – Виталий Сыч, Сергей Фурса

https://www.youtube.com/embed/tHKNoPSUni8
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Гражданство Паспорт Геннадий Корбан гражданство Украины

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