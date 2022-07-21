Зеленский лишил гражданства Коломойского — нардеп Власенко

21 июля, 20:21
Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram, опубликовав скриншот документа от нардепа Сергея Власенко.

«С высокой долей вероятности, копия этого указа президента о лишении гражданства Украины ряду лиц была передана нардепу Сергею Власенко в Центризбиркоме», — сообщил Лещенко.

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Помимо Коломойского, украинского гражданства лишены: глава терробороны Днепропетровщины Геннадий Корбан и депутаты Игорь Васильковский (Слуга народа) и Вадим Рабинович (от запрещенной ОПЗЖ).

Причина решения в указе не упоминается, однако источники издания ZN.ua сообщали, что основанием стало представление СБУ о наличии у фигурантов списка гражданства других стран.

Согласно снимку, сам указ датирован 18 июля, однако на сайте Офиса президента такого документа до сих пор нет. Это можно объяснить тем, что указанный указ является тайным и не подлежит публикации.

НВ пытался подтвердить или опровергнуть эту информацию у Коломойского и Корбана, но пока комментарии от них не получил. В Офисе президента НВ также пока не предоставили соответствующую информацию.

https://www.youtube.com/watch?v=RyULSXlP6G0
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Игорь Коломойский Сергей Власенко Геннадий Корбан Вадим Рабинович Владимир Зеленский партия Слуга народа Оппозиционная платформа - За жизнь

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