«Я обычный человек». Что знает и чего не знает Геннадий Корбан — интервью НВ со скандальным бизнесменом

13 августа, 08:19
Эксклюзив НВ
Геннадий Корбан (Фото:НВ)

Геннадий Корбан (Фото:НВ)

Автор: Алексей Тарасов

Еще в 2015 году украинское общество разбиралось: бизнесмен Геннадий Корбан — рейдер номер один, национальный герой или жертва политической расправы.

Спустя семь лет, уже после полномасштабного вторжения России в 2022 году, он снова попадает в похожий скандал — президент Владимир Зеленский лишает его, главу Штаба обороны Днепра, гражданства Украины.

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Что могло стать причиной такого радикального шага главы государства? Как много российской агентуры в Службе безопасности Украины и кто их туда привел? Зачем он угрожал российскому диктатору Владимиру Путину процедурой Пульса де-нура? Ответы на все вопросы Корбан дал в интервью Радио НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=LM7JbG8-sFc

— Как вас правильно представлять? Общественный деятель?

— Вы правы: я был и остаюсь общественным деятелем. Я являюсь главой общественного совета города Днепр — это официальный орган при мэрии, который объединяет в себя все общественные организации, участвующие в жизни города. Параллельно до сих пор являюсь главой Штаба обороны Днепра, области. К сожалению, уже дистанционно, но продолжаю исполнять [обязанности].

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— Если говорить открыто, вы человек очень непростой. Я уверен, вы выясняли, как именно вас лишили гражданства Украины. Или вы действительно не знаете, что произошло?

— Я в интервью BBC называл версии, которые бытуют в прессе, которые как-то в каких-то частных разговорах озвучиваются, но, к сожалению, до сих пор никто не дал вразумительного ответа. Никто не назвал какую-то объективную причину для того, чтобы пойти на такой неконституционный шаг в отношении меня, моих гражданских прав.

К сожалению, люди, которые принимают или могут принять такое решение, никоим образом не комментируют это, не контачат, не передают никаких месседжей, поэтому я до сих пор нахожусь в недоумении, это правда.

— В интервью вы назвали три возможных причины. Вас могли лишить гражданства из-за общения с конгрессвумен Викторией Спартц. Второй вариант — это дружба с журналистом Юрием Бутусовым. Также вы говорили о том, что могло быть какое-то недоразумение между региональными властями и КМУ. Мне кажется, что Спартц выглядит наиболее вероятным вариантом, хотя это странно. Но после того, как вас не пустили в Украину, она вспомнила вас в своем новом обращении, хоть и не по имени. Как вы это объясните?

— Читал этот твит. Я думаю, что к ней просто доходит какая-то информация, она читает нашу украинскую прессу. Для меня это было приятное удивление, что она обо мне вспомнила: что меня лишили паспорта, гражданства, о том, что не пустили в страну. Я не могу это никак прокомментировать. Очевидно, это в контексте ее заявления.

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Я повторяю, что я встречался с Викторией один раз. Когда ты руководишь Штабом обороны, у тебя стоит очередь людей нескончаемая — это и военные, и волонтеры, и сотрудники Штаба, и какие-то исполнители, в том числе приезжают и уезжают какие-то гости. Поэтому у меня действительно была с ней встреча на уровне 20 минут времени. Мы обсуждали абсолютно неполитические вопросы.

Мы обсуждали вопросы касательно комплектации вооружения для наших воюющих бригад, как бы это надо было делать в ее представлении. Она рассказывала, как работает эта система в Америке. Мне было интересно, потому что я часто контактировал с военными, их непосредственными руководителями, которые выполняют боевые задачи. Поэтому я знаю какие-то слабые, острые, тонкие моменты, связанные с деятельностью наших военных на передке.

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Таким образом Виктория, так сказать, открыла мне глаза на некоторые процессы, как это делается в Америке, как ставится боевая задача и как под нее комплектуется вооружение и так далее.

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