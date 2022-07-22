Лишенные паспорта. Почему Зеленский может отобрать гражданство у Коломойского, Корбана и даже Рабиновича 22 июля, 18:36 Подлинность указа президента о лишении гражданства неизвестна, но Геннадий Корбан уже оказался невъездным в Украину (Фото:Коллаж НВ)

Разные люди — Игорь Коломойский, Геннадий Корбан и Вадим Рабинович — неожиданно стали фигурантами указа о лишении гражданства. У президента существования этого документа так и не подтвердили, но Корбана в страну уже не пускают.

Днем 22 июля на украинско-польской границе произошел инцидент, который вполне может попасть в политическую историю страны, даже несмотря на то, что с войной он напрямую не связан. Речь идет об остановке Геннадия Корбана, руководителя Днепропетровской терробороны, пытавшегося вернуться на родину: пограничники отказали ему во въезде и отобрали его паспорт.

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Таким образом, уже при Владимире Зеленском повторился кейс времен Петра Порошенко, когда последний отказался впускать в страну оппозиционера Михеила Саакашвили.

Сама история с Корбаном началась днем раньше. 21 июля Сергей Власенко, депутат фракции «Батькивщина» и опытный юрист, изложил в ФБ полученный им из неназванных источников указ президента Украины. В нем говорилось о людях, которых «Следует считать потерявшими гражданство» и были указаны фамилии десяти человек. Большинство из них мало кому известно: некоторые одесситы — сириец, азербайджанец и уроженец Узбекистана, а также Игорь Васильковский, местный бизнесмен и депутат Слуги народа и другие персонажи.

Все эти люди известны разве что тем, кто внимательно следит за деятельностью Совбеза: они фигурировали в перечне контрабандистов .

Лишение гражданства подобных персонажей вряд ли сделало бы указ таким резонансным, если бы не было в нем трех других фигурантов: миллиардера Игоря Коломойского, уже упомянутого его бывшего бизнес-соратника Корбана, а также депутата запрещенной ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

Обнародованный Власенко документ упал на подготовленную почву — накануне о возможном лишении гражданства Коломойского, Корбана и Рабиновича написала УП со ссылкой на источники — и, казалось бы, только подтвердил эту информацию. Но на самом деле он породил новые вопросы.

Пресловутый указ президента, вытекший из Банковой https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SYxyg8bqssmNCLkCr2UNRNZacq4LhoT4CuPJWkPzx8A9mEk7jnvQZgdnBHgnVp9Gl&id=100001667276617&show_text=true&width=500

Указ на скани датировали еще 18 июля, подписи президента на нем не было. И на сайте главы государства он не числился, однако документы на тему гражданства, в отличие от многих других, там никогда и не появляются.

Каких-либо официальных комментариев со стороны представителей власти тоже не было. Только Сергей Лещенко, советник главы ОП, написал, что Власенко, вероятно, получил копию указа в Центризбиркоме, где его прорабатывали в законном порядке.

Кроме того, что подтвердить подлинность указа было невозможно, экспертов удивил сам по себе перечень лиц, ставших его фигурантами. Так, находящийся под американскими санкциями Коломойский имел контакты с Рабиновичем и, раньше, — с Корбаном. Но нынешние связи этой троицы между собой не были крепкими, а с другими Сообщниками они вообще не просматривались. Даже было три самых известных фигуранта в разных местах: Коломойский — в Украине, Корбан — в Европе, куда он буквально недавно выехал ради встречи с родными, а Рабинович — с начала полномасштабного конфликта — в Израиле.

«У меня нет никакого логического объяснения этого удивительного списка, — заявил НВ вечером 21 июля политолог Владимир Фесенко. — Формальное объяснение: у этих людей есть второе и третье гражданство. Коломойский сам себя это подтверждал».

По информации НВ, Корбан, который вот-вот должен был вернуться на родину, на вечер 21 июля находился в растерянности: он просто не понимал, как ему действовать и в каком направлении двигаться.

22 июля ясности в этой ситуации не стало больше. Но как удалось установить НВ с помощью высокопоставленного представителя СН в ВР, именно Корбан стал ключевым, первопричиной появления скандального указа. И он же оказался первым пострадавшим: хотя у ОП факт существования самого документа и его подлинность НВ отказались комментировать, днем 22 июля пограничники отобрали у Корбана паспорт с трезубцем. Он сам подтвердил эту информацию в ФБ, находясь на пункте пропуска Смольника.

«Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш», — написал Корбан.

ДЕЛА КОЛОМОЙСКОГО





Документ о лишении десяти человек гражданства выглядит странно, но написан явно в ОП, пояснил НВ топ-собеседник в монобольшинстве на условиях анонимности. Этот источник сравнил нынешнюю ситуацию с псевдо-увольнением Андрея Богдана, первого главы ОП времен Зеленского: тогда в СМИ появился скан соответствующего заявления чиновника, но самой отставки на тот момент не произошло.

Все три главных фигуранта указа, по данным еще одного топ-собеседника НВ из президентской фракции, имеют по два и более гражданства. Другие семеро — это " малоизвестные люди, связанные с контрабандой и наркотрафиком". Почему их всех объединили в одном документе? На этот вопрос у собеседников НВ по СН не нашлось ответа.

Политолог Фесенко также не может объяснить, как составлялся этот список: «Возможно, объяснение сугубо политическое — сигнал бизнес-элитам, политическим элитам: во время войны вы не должны иметь запасных аэродромов, или вы со своей страной?». Но он все равно не понимает, почему подобный сигнал не был сделан в явной форме: Понятно, что это секретный указ. Но нужно какое-то объяснение".

По информации НВ, на Банковой подготовке указа и составлении списка десяти его фигурантов занимался заместитель председателя ОП Андрей Смирнов. Он же взялся за медийную кампанию по распространению этого документа, потому что хорошо знаком с Власенко: оба — бывшие адвокаты, поддерживающие дружеские отношения.

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