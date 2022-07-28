«Будем очищать страну от предателей». Политики должны публично сообщить о наличии другого гражданства, кроме украинского — Данилов

28 июля, 13:51
Алексей Данилов (Фото:www.president.gov)

Алексей Данилов (Фото:www.president.gov)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что политики должны публично сообщать о наличии другого гражданства, кроме украинского.

«Человек, занимающийся политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, кроме украинского», — написал он в Twitter.

По его словам, Украину будут и «в дальнейшем упорно очищать страну от агентов влияния России, предателей и коллаборантов».

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21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.

22 июля Корбана не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана уточнил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».

https://www.youtube.com/watch?v=M5hqUdEI_Ro
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   СНБО Гражданство Алексей Данилов

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