«Будем очищать страну от предателей». Политики должны публично сообщить о наличии другого гражданства, кроме украинского — Данилов 28 июля, 13:51 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что политики должны публично сообщать о наличии другого гражданства, кроме украинского.

«Человек, занимающийся политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, кроме украинского», — написал он в Twitter.

По его словам, Украину будут и «в дальнейшем упорно очищать страну от агентов влияния России, предателей и коллаборантов».

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21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.



22 июля Корбана не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана уточнил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».

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