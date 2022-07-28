«Где-то идет борьба с Ермаком». Мартыненко — о «чистке страны» и связи Спартц с гражданством Корбана и Коломойского. Интервью 28 июля, 19:49 Эксклюзив НВ Александр Мартыненко (Фото:Дмитрий Ларин/Украинская правда)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что политики должны публично сообщать о наличии другого гражданства, кроме украинского. Далее он добавил: «Мы будем и дальше упорно очищать страну от агентов влияния рф, предателей и коллаборантов».

Генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Радио НВ пытался объяснить, о чем свидетельствует такое заявление и что объединяет бизнесменов и политиков, которых, вероятно, лишили гражданства Украины.

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— Поняли ли вы, что происходит с гражданством Украины очень разных людей — Геннадия Корбана, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, даже Киры Рудык, но, кажется, у нее все хорошо?

— Начнем с того, что гарантированно у нас нет факта издания этого указа [президента Украины], потому что все указы по этому поводу закрыты и опубликованы быть не могут.

Никакого официального доказательства этого у нас нет.

Относительно реальности. Никто не знает до сих пор, лишился ли гражданства Коломойский, например, он сам об этом не говорит и никто точно об этом не знает. Если принять на веру, что так оно и есть, что этот указ, фотокопия которого была обнародована, действительно существует, то можем констатировать, что была использована статья 19 закона о гражданстве, которая позволяет считать потерявшими гражданство людей, получивших другой паспорт.

Другое дело, что таких людей у нас очень много. Это не только политические деятели, но и обычные люди. Многие имеют гражданство Венгрии, Румынии, Израиля. Здесь возникает действительно большой вопрос: это выборочное применение этого закона или оно будет массовым? Вопрос, ответа на который нет. Его задают разным представителям власти, а они пока ответа не дают.

— Почему нет официального объяснения? Почему никто не прокомментировал ситуацию с Корбаном? Мы знаем, что загранпаспорт у него уже изъяли. Нормально ли это? Или мы не получим никогда ответа?

— Думаю, что ответ будет. Так или иначе, этот ответ придется, конечно, давать.

Кому? Я не знаю. Офису [президента], президенту или Министерству внутренних дел или какому-то другому ведомству, но это нужно.

Под угрозой очень много людей — имеющих гражданство тех стран, подтверждающих так или иначе наличие гражданства. Например, можно обратиться в некоторые страны (это не все делают), и получить доказательство, что определенный человек является гражданином. Это может быть основанием для потери этим человеком украинского гражданства, что касается десятков, возможно, сотен тысяч человек.

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