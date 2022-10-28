Зеленский ответил на петицию о лишении гражданства судьи Львова

28 октября, 23:36
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Богдан Львов (Фото:Богдан Львов/Facebook)

Богдан Львов (Фото:Богдан Львов/Facebook)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 28 октября, ответил на петицию о прекращении гражданства судьи Верховного Суда Богдана Львова, которая набрала больше 25 тысяч подписей.

Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский поручил комиссии при президенте по вопросам гражданства изучить вопрос гражданства Львова и проверить основания для прекращения его украинского гражданства. В ответе президента также сказано, что основания для прекращения гражданства общие для всех.

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15 сентября журналисты Схем выяснили, что заместитель председателя Верховного Суда и глава Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017-м, во время конкурса на должность в суде, он отметил в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны.

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Позже журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие гражданства РФ у Львова и исключил, что документы в реестрах могут быть подделкой, как об этом говорил сам судья.

Львов опровергал информацию о своем российском гражданстве, называл расследование фейком и говорил, что прошел полиграф, чтобы это доказать. Он обнародовал выводы и заявил, что «непричастен к получению российского гражданства и паспорта РФ».

3 октября Служба безопасности Украины подтвердила, что у Львова есть гражданство РФ и двухкомнатная квартира на Ленинградском шоссе в Москве. Во время тайного голосования Кассационного хозяйственного суда ВС для увольнения Львова не хватило одного голоса.

5 октября Львова отчислили из штата Верховного Суда.

https://www.youtube.com/embed/wf912wVirLE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Гражданство Верховный суд Украины Владимир Зеленский Российский паспорт Петиция Двойное гражданство гражданство Украины

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