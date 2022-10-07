Петиция о прекращении гражданства судьи Верховного суда Львова собрала 25 тысяч подписей. Ее рассмотрит Зеленский 7 октября, 11:51 Богдан Львов (Фото:Богдан Львов/Facebook)

Петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства судьи Верховного суда Богдана Львова, отчисленного из штата, собрала более 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

На сайте ОП петицию зарегистрировали 30 сентября. Необходимое количество украинцев поддержало ее 7 октября.

3 октября СБУ подтвердила у Львова российское гражданство, однако судьи во время тайного голосования Кассационного хозяйственного суда ВС не смогли его уволить. Позже Львов был отчислен из штата Верховного суда.

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Автор петиции, депутат Киевсовета и парамедик Алина Михайлова, сослалась на расследование Схем о вероятном наличии у Львова гражданства России и прислала Зеленского инициировать проверку.

«Наличие российского гражданства у судьи, который принимает решение именем Украины и к тому же занимает высокую административную должность в судебной системе, является угрозой государственности и вершиной некомпетентности правоохранительных органов на восьмом году войны с россией, полгода из которых — это полномасштабная война на уничтожение всего украинского народа», — заявила она.

Михайлова напомнила, что, согласно законодательству, добровольное обретение гражданином Украины гражданства другого государства является основанием для утраты гражданства Украины. Принятие решений по его прекращению — полномочия президента.

15 сентября журналисты Схем выяснили, что заместитель председателя Верховного суда и глава Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017-м, во время конкурса на должность в суде, он отметил в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны.

Позже журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие гражданства РФ у Львова и исключил, что документы в реестрах могут быть подделкой, как об этом говорил сам судья.

Львов опровергал информацию о своем российском гражданстве, называл расследование фейком и говорил, что прошел полиграф, чтобы это доказать. Он обнародовал выводы и заявил, что «непричастен к получению российского гражданства и паспорта РФ».