Квартира в Москве: НАБУ открыло дело против замглавы Верховного суда с паспортом РФ — СМИ 21 сентября, 15:03 Ранее журналисты обнаружили у семьи Богдана Львова квартиру на Ленинградском шоссе в Москве (Фото:Скриншот видео Схем)

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против заместителя председателя Верховного суда и главы Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова.

Об этом в среду, 21 сентября, сообщили Схемы.

Уголовное производство против судьи было начато по факту «преднамеренного внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию».

Видео дня

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как отмечается, речь идет о квартире на Ленинградском шоссе в Москве стоимостью около 11 млн гривен, которая, согласно журналистскому расследованию, находится в собственности семьи Львова.

С 2012 года она оформлена пополам на его жену и тещу, однако ни в одной из имущественных деклараций судьи указана не была.

«Судья также имел долю в этой квартире, но подарил ее жене в 2012 году. Эта сделка была совершена по паспорту РФ на имя Львова», — говорится в материале.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.