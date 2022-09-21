Квартира в Москве: НАБУ открыло дело против замглавы Верховного суда с паспортом РФ — СМИ

21 сентября, 15:03
Поделиться:
Ранее журналисты обнаружили у семьи Богдана Львова квартиру на Ленинградском шоссе в Москве (Фото:Скриншот видео Схем)

Ранее журналисты обнаружили у семьи Богдана Львова квартиру на Ленинградском шоссе в Москве (Фото:Скриншот видео Схем)

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против заместителя председателя Верховного суда и главы Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова.

Об этом в среду, 21 сентября, сообщили Схемы.

Читайте также:

Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru) В Минреинтеграции объяснили, кого предлагают наказывать за получение паспорта РФ

Уголовное производство против судьи было начато по факту «преднамеренного внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию».

Видео дня

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как отмечается, речь идет о квартире на Ленинградском шоссе в Москве стоимостью около 11 млн гривен, которая, согласно журналистскому расследованию, находится в собственности семьи Львова.

https://www.youtube.com/watch?v=wxuaWzo9CmY

С 2012 года она оформлена пополам на его жену и тещу, однако ни в одной из имущественных деклараций судьи указана не была.

«Судья также имел долю в этой квартире, но подарил ее жене в 2012 году. Эта сделка была совершена по паспорту РФ на имя Львова», — говорится в материале.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Квартира Декларация Верховный суд Украины Граждане РФ Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Российский паспорт Судья

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X