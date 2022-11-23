«Их убиваешь, а они вылезают». Что происходит в битве за Бахмут и какие укрепления строят «вагнеровцы» — рассказ участника событий 23 ноября, 15:54 Эксклюзив НВ Бойцы Чеченского миротворческого батальона имени Дудаева в Бахмуте Донецкой области, 11 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Владимир Ращук, боец батальона Свобода, в интервью Радио НВ рассказал, как оккупанты пытаются захватить Бахмут, создают систему подземных укреплений и «забрасывают телами» позиции ВСУ.

— Сразу хочу спросить вас о ситуации на местах, потому что мы понимаем, из всех сводок звучит, что Бахмут — это самая горячая точка фронта. <...> Что вы можете сообщить об этом направлении, какая там сейчас ситуация?

Видео дня

— Все именно так, как вы и говорите, врать не буду. Это очень тяжелое направление, я думал, после Северодонецка батальон Свобода пошлют в какие-то более мягкие зоны, но на войне нет отдыха и на войне не бывает передышки. Поэтому на самом деле оно адское.

Мы были ориентированы, мы урбанисты, сражались в городах, сейчас это абсолютно окопная война, непросто, я вам так скажу. Плюс, по данным нашей разведки, с херсонского направления перебросили вражескую силу еще две БТГР, это около 800−1000 человек со своей артиллерией, танками.

На позициях почти ежечасно проходят штурмы врага, они максимально хотят занять наши позиции и непосредственно тот населенный пункт, который мы держим под своим контролем. В город они заходить не хотят, я думаю, они там хлебнут и могут захлебнуться, все эти их прорывы будут прекращены на несколько месяцев. Поэтому максимально хотят обойти, взять в окружение, мы на этом рубеже стоим и, если можно таким сленгом сказать, выгребаем.

Преимущество арты плюс-минус стабилизировалось, даже иногда есть ощущение, что наш паритет в артиллерии иногда преобладает. И очень плотно, конечно, они работают авиацией, прямо два-три раза в день выпускают самолеты, вертолеты, и просто посыпают весь передний край фронта из ракет.

— Вы говорите, что они не очень-то и хотят заходить в городские бои. Не хотят или не могут?

— Я уверен, что они не хотят, потому что в городских боях они просто реально могут захлебнуться, это вы сами понимаете. Здание — это не окоп, который можно ракетой или артиллерией, или дом надо разбирать очень долго. Мы позавчера взяли в плен одного «вагнеровца» и он говорит, что сейчас настроение у них не совсем хорошее, потому что большое количество старых «вагнеровцев», воевавших и в Сирии, и в горячих точках, их все меньше и меньше, очень много зеков.

Но не смотря на это все, он говорит, что очень многое хотят сдаться. Но, на самом деле, профессионалы стоят на орудиях и очень точно работают на всей пехотной технике, на АГС-ах, потому что они очень точно с этим работают. Я думаю, что может они и хотели бы зайти, но так как происходит сейчас картина, они обходят, в город даже не лезут. Все покрывают артой, а затем пытаются совершать прорывы с флангов.

— Вы говорите, что «вагнеровец», захваченный в плен, говорит, что настроения не очень. А в чем это выражается? Вы говорите, они хотят сдаваться в плен, однако не идут, не делают этого, какие бунты у них возникают?

Что касается «вагнеровцев» ситуация тоже частично ясна, мы все знаем из публичных данных о том, что в основном зеки сейчас воюют за «вагнеровцев». Однако остаются и профессиональные военные, воевавшие в Сирии и других точках. Впрочем, какая-то внутренняя нестабильность у них назревает, что говорят пленные?

— Он рассказывает, что, во-первых, у них есть заградотряд, который абсолютно не дает им слабины и даже отказываются: однажды была такая история за период его службы, не знаю, может это и чаще бывает, когда трое отказались, вернулись с задания, они выстроили всех, весь отряд. А отряды у них, условно говоря, по-нашему около тысячи военнослужащих. И троих этих людей на виду у всех расстреляли.

Но обычно, говорит, раз в неделю люди просто исчезают, отказывающиеся. Он это называет, у них есть такой жаргон, они нас обнуляют. Поэтому этот страх неотхода, страх невыполнения задачи, страх идти к нам. Они говорят: мы очень боимся ваших HIMARS, очень боимся ваших снайперов, потому что у нас действительно специалисты есть.

Но тем не менее они продолжают воевать и это тоже очень смешная история, противотанковые ПТУРы, у них их очень много и они не стесняются даже стрелять по пехоте птурами с тепловизорами. И недавно мы три состава БК взорвали им, он говорит: у нас осталось очень мало ПТУР-ов, мы спрашиваем, какое количество? Он говорит: да всего 90. Это такие цифры, которые реально на голову не налезают. На подразделение, условно говоря, выдается два-три, так у них всего 90 осталось.

— Вы говорите, что все же определенный паритет по артиллерии сейчас достигается, да? Я понимаю, что с перегруппировкой наших войск и постепенным, медленными, но поставками партнеров и вооружения, и БК, у нас выравнивается ситуация в этой составляющей. Это то, что нельзя было представить еще в июне этого года.

— Я вам больше скажу, по сравнению с Рубежным, Северодонецком, Зайцевым это огромная разница. Во-первых, ребята научились очень круто работать на арте, а во-вторых, количество БК и, что самое главное, количество стволов, потому что они выходят из строя, перегреваются и все остальное. Когда там стоит три орудия, они не могут круглосуточно работать, потому что они быстро выходят из строя, здесь это тоже технический момент, из-за чего мы не могли работать на постоянной основе.

А сейчас это уже чувствуется и, например, по нашим запросам, когда нужно, мы видим, есть какое-то скопление или прорыв, или где-то техника, арта отрабатывает очень мощно. Это действительно радует. Война артиллерии и дронов.

— Ссылаясь на сведения, которые мы слышим в официальных обращениях наших лиц, сейчас фактически враг теряет до батальона ежедневно убитыми и ранеными. Как эти потери выглядят на поле боя, как это выглядит? Они не забирают своих убитых, просто по ним топчутся, как этот весь армагеддон выглядит?

— По поводу забирают — это, пожалуй, единственное, что у вагнеровцев есть. И поле, например, усеянное трупами, утром просыпаемся, [а они] делают очень мощные сообщения под землей, это прямо их большое преимущество в этом. Они роют огромные траншеи под землей, подземные блиндажи, прямо целые полугорода делают под землей. Поэтому наверху почти не передвигаются. И они почти не ходят, постоянно ползают. И за своими они сразу выходят, сколько бы ни было положено, столько и выходят.

И опять же, по словам этого «вагнеровца», который в плену, говорит, например, нас там есть 900, вы 200 уничтожили — нам сразу 200 подвезли. И у них была такая ситуация, привозили каждую неделю около 600 человек стабильно, автобусы по 52 человека. А сейчас этот привоз происходит трижды в неделю, втрое больше людей привозят. В принципе мы можем сказать совершенно законно, что примерно в таком количестве идет уничтожение противника.

Это очень радует, но они как зомби, их убиваешь, а они вылезают. И они же из земли вылезают постоянно, потому что там эти норы. На самом деле очень страшная и неприятная ситуация, потому что ты не знаешь, где он вылезет, с коптера этого почти не видно. И работа наших БПЛА такая, непростая, потому что при том, что постоянно работающие РЕБ, которые глушат, не дают возможности летать нормально, глушат связь, то есть определенные трудности. На войне такое бывает.

— Если я вас правильно понял, количественно, уточню: вы говорите, что раньше подвозили раз в неделю 600 бойцов, свежих, а сейчас трижды. То есть, только на бахмутском направлении можно косвенно сказать, что потери врага достигают до 1800 человек примерно?

— Я бы очень хотел в это верить, это, по его данным. Мы же работаем не только непосредственно в стрелковых контактах, это мы и артиллерией уничтожаем, и дронами уничтожаем, у нас есть, наконец, боевые дроны, и наши пехотные средства. Валиво идет, я вам так скажу, мясистое, мы рубимся нормально, так скажем. Поэтому я очень надеюсь, что эти цифры соответствуют действительности, мне бы очень хотелось, это немного поднимает настроение. Есть надежда, что когда-нибудь они закончатся.

— У вас в принципе такое очень позитивное настроение <...>. И то, что вы говорите, что мы здесь рубимся, но говорите это с улыбкой на лице, только один вопрос, что вы могли бы передать, как вы такой оптимизм держите? Потому что здесь в тылу люди начинают сильно жаловаться на тему того, что света нет. Что бы вы сказали нам всем?

— Я не буду критиковать этих людей, переживающих людей, по 20 дней находясь в окопе под постоянными обстрелами и в стрелковых контактах, эти окопы, чтобы вы понимали, под открытым небом, они ничем не перекрыты. Поэтому они постоянно в воде, холодные, мокрые, то, что насморк и кашель — это уже нормальные моменты, отмерзают конечности — это тоже нормально. Мы стараемся, конечно, снабжать продовольствием, как-то и подогревом, всем остальным.

И все равно, 20 дней ты находишься прямо в земле. Это наша работа, которую мы избрали. И я просто хочу, чтобы все знали, почему у меня такое настроение, несмотря на бесценные абсолютно потери, потому что для нас каждый свободовец и вообще каждый военнослужащий, который сейчас защищает Украину — это элита нации, для нас каждая потеря — это очень большая боль. Но как когда-то сказал Черчилль, какой смысл в плохой ситуации быть с плохим настроением?

Надо где-то искать какие-то плюсы. И эти плюсы есть, мы встретили очень много хороших людей среди побратимов, наконец Украина украинизируется. И то, что люди начинают ценить свое, а не чужое, не смотреть по сторонам, в этом тоже большие плюсы. Поэтому я не вижу смысла грустить, когда чего-то нет, надо благодарить за все, что есть, а не находить во всем только что-то плохое. Вот даже солнышко вышло Поэтому я считаю, по крайней мере, моя философия именно такова.

— В начале вашего разговора вы упомянули, что сейчас фактически уже зафиксировано передвижение двух батальонно-тактических групп оккупантов с правобережья Херсонщины, хотя еще на прошлой неделе представитель восточной группировки войск вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что довольно сложно будет оккупантам на восток с юга передислоцировать свои подразделения.

Но возвращаясь к тому, что, очевидно, сейчас они постепенно уже смогли переместить что-то, и эти две БТГ, о которых вы говорите, насколько они оснащены техникой? Или это преимущественно такая живая сила, очередное «мясо»?

— БТГ никогда не выступает просто пехотой, в этом нет смысла. Хотя я не знаю абсурда кацапов, потому что они и ходили, как во Вторую мировую войну «ура, на окопы», и колоннами выдвигали свою технику неоднократно. Но мне кажется, что без бронетехники, без танков, без БТР-ов, без своей артиллерии БТГ наступать не может, это было бы абсолютно абсурдно.

Поэтому я думаю, что это все либо подтянулось, либо должно подтянуться. Хотя у меня нет абсолютно никаких причин не доверять нашей разведке, которая это мониторит, контролирует и все эти проходы с южного направления, я думаю, они будут смотреть и не давать им пройти.

Но по нашим данным, сказали, что все равно нужно готовиться, нужно готовить противотанковые, все средства, которые у нас есть, поэтому мы в принципе к этому готовы, к любому прорыву. Количество их больше на тысячу или меньше, мы все равно этого не ощутим, потому что их и так много. Поэтому, как говорится, нам не привыкать, потому что мы находимся там, где находимся. Поэтому мы здесь.

— Вы говорите, что знаете, какие укрепления нужно делать нам, а по поводу укреплений оккупантов. <...> Что вам известно об этих укреплениях и к чему они так готовятся, к прорывам со стороны Вооруженных сил Украины?

— 100%. На самом деле с точки зрения войны это очень грамотно, делать вторую, третью линию именно для того, чтобы иметь возможность совершить маневр, например, если тебя выбивают, ты отошел на заранее построенные инженерные сооружения, чтобы потом совершить контрнаступление и вернуться назад.

В принципе, все очень логично, так и должно быть. То, что они умеют это делать — это правда. Это нельзя недооценивать, как бы мы их не ненавидели, но они всю жизнь воюют, любая война не обходится без их участия и вмешательства.

Поэтому именно инженерные сооружения, блиндажи, города под землей, они делают это очень круто и я уверен, что они мощные. То, что у них пункт постоянной дислокации находится на Донбассе в шахтах — это тоже кое-что говорит, тоже очень логичная история.

Там ты защищен от артиллерии, авиации, это бункеры очень мощные, вы сами это понимаете. И выбивать их оттуда — это непростое дело. Поэтому они это делают для того, чтобы эту войну [тянуть] вдолгую, я 100% в этом уверен.

— Вопрос в завершение, хочу с вами обсудить одну тему, которая сейчас скандально продвигается в том числе и российским нарративом в соцсетях. Она касается видео, снятого в Макеевке, с убитыми, с телами многих военнослужащих.

Американское издание The New York Times подтвердило, что видео с расстрелянными российскими пленными снято как раз в Макеевке, где уже находились украинские бойцы.

Хочу спросить вас относительно другого. Вспоминая то, что вы сказали, что у вас есть контакты с пленными, часто бывает такое, что россияне имитируют сдачу? Имитация сдачи — частое ли это проявление?

— Много сказать не могу, потому что это тайна. Но то, что они засылают своих казачков — это 100% для того, чтобы дать ложную информацию, дезинформировать весь Генштаб. Но контрразведка тоже работает, она у нас на хорошем уровне. Поэтому это именно их клиенты, скажем так, кто просто сдался в плен, кого взяли силой, а кто реально заслан, потому что они приходят, сразу щебечут, все рассказывают, и шифровки, и все по позициям, где что находится.

Я условно могу сказать, что я не профессионал войны, я не профессиональный военный, но обычный солдат такой информацией не владеет. И сдаваться с этим количеством информации офицер тоже не будет, то есть там они работают тоже грамотно. То, что «чмобики» и их много — это одно, но все же мы имеем настоящую войну с настоящим врагом, умеющим воевать и у которого тоже есть какая-то стратегия, он тоже пытается ввести нас в заблуждение и запутать.