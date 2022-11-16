Из-за огромных потерь. В подразделениях оккупантов на Донбассе участились случаи дезертирства — Генштаб

16 ноября, 08:15
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Оккупанты стали чаще дезертировать из-за огромных потерь (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

Оккупанты стали чаще дезертировать из-за огромных потерь (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

В подразделениях оккупационных войск, которые участвуют в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 16 ноября, это связано с огромными потерями оккупантов.

После боев в районе населенного пункта Майорск, потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон, отмечает Генштаб.

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Потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное.

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«Командованием противника расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы под Бахмутом и Авдеевкой и несут серьезные потери.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Дезертиры Дезертирство Война России против Украины

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