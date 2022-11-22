Фактор «пушечного мяса». На фоне грандиозных потерь техники россияне еще больше будут «забрасывать» телами позиции ВСУ — интервью 22 ноября, 07:48 Эксклюзив НВ Украинский танкист недалеко от Бахмута, Донецкая область, 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Сергей Грабский, военный эксперт, рассказал в интервью Радио НВ, что, понеся огромные потери в технике и не имея возможности ее вовремя восстановить — россияне все больше будут «забрасывать» украинские позиции новым «пушечным мясом».

— Начнем с непрекращающегося ядерного шантажа. Уже есть сообщения, только что слышали в новостях о самых больших обстрелах накануне в районе ЗАЭС и уже есть сообщения, что РФ может планировать теракты на какой-то Белорусской АЭС. Что для нас должно означать, к чему нам готовиться?

Видео дня

— Ядерный шантаж — один из последних козырей кремлевского режима. Следует понимать и готовиться к тому, что такая информация будет поступать постоянно, градус напряжения будет держаться очень и очень высокий. И география этого шантажа может расширяться как на Украину, потому что, кроме Белорусской АЭС, у нас есть еще Ровенскую АЭС, которая недалеко от границ Беларуси, и она также может быть фактором ядерного шантажа.

И белорусская станция, которая уже больше влияет даже не на нас, а на такие страны НАТО, как Литва, потому что она находится вблизи от литовской границы. Понимаем, что враг ни в коем случае не оставит таких намерений относительно возможности использовать в своих целях ядерный шантаж.

Относимся к этому спокойно, понимаем, с кем имеем дело, проводим определенные подготовительные мероприятия, чтобы минимизировать в случае чего, а мы, к сожалению, не можем исключить в случае чего такие негативные удары и инциденты и продолжаем работать дальше.

— Издание Oryx, фиксирующее потери российской техники, но только по гарантированным подтверждениям на фото и видео, они привели цифры, что только полностью подтвержденных с бортовыми номерами 1500 боевых танков потеряла Россия.

И сейчас Россия, по их выводам, не может восстановиться после разгрома танковых войск. У них вообще большое количество потерь в бронетехнике, более восьми тысяч единиц, а по танкам, что мы должны понимать из такого исследования? Что это значит для нас?

— Я хочу отметить, не забывайте, что лучшим помощником в ленд-лизе для украинской армии остается российская армия. Именно поэтому мы можем смело говорить о значительно большем количестве техники, которая теперь служит интересам Украины. А по отношению к уничтоженной технике и возможности восстановления, здесь уже в действие вступают не сугубо военные, но и экономические факторы, потому что, несмотря на то, что Российская Федерация физически имеет большое количество единиц техники на хранении, возможности ее восстановления и возвращения в строй остаются очень невысокими.

Надо понимать, что находящаяся на хранении техника — это техника советских образцов, то есть она не модернизирована, чтобы привести ее в порядок, к этому ее нужно готовить. Именно здесь, как я сказал, экономика играет свою роль, потому что противник просто физически не способен такими темпами восстанавливать эту технику, которая даже есть в его распоряжении.