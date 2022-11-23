Оккупанты наступают на Донбассе, в Харьковскую область пытались проникнуть вражеские диверсанты — подробности от Генштаба 23 ноября, 07:23 Украинские защитники отразили попытки наступления оккупантов (Фото:Генштаб)

Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Спорное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 23 ноября.

За минувшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершили около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск, городам и селам.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок вражеских войск не обнаружена.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты продолжают проведение демонстрационных и провокационных действий. Совершили обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области, а также Нововасиловка, Кустыно, Дружба, Свободная Слобода и Шалыгино Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области оккупанты удерживают группировку войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведут обстрел из минометов и ствольной артиллерии позиций украинских войск. Обстреляли районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. Совершили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица. ДРГ была обезврежена.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону, совершают обстрелы из танков и артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Ямполевка и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстреляли из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спорное, Выимка, Берестово, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обороняются. Зафиксированы обстрелы позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка, Времевка, Новополь в Донецкой области, а также Зеленый Гай, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях войска РФ ведут позиционную оборону, улучшают фортификационное оборудование позиций, не прекращают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области, а также Дудчаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаровка, Понятовка, Антоновка и Днепровское Херсонской области и города Херсон.

Наблюдается дополнительное оборудование оккупантами оборонительных рубежей вдоль участка автодороги Каховка — Мелитополь, Херсонской и Запорожской областях.