«Украинская армия — железная». Кадыровцы спрятали в Херсоне взрывчатку, а в Бахмуте — штурмовые действия в режиме нон-стоп — интервью с Березовцем 16 ноября, 09:04 Эксклюзив НВ Тарас Березовец на деоккупированных территориях Харьковской области (Фото:Тарас Березовец / Facebook)

Политолог, пресс-офицер Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец в интервью Радио НВ рассказал, что происходит на херсонском и донецком направлениях фронта.

— Вы написали, что в тылу врага на левом берегу Херсонщины в районе Олешек и Каховки 14 ноября было неспокойно. Что там происходило?

— Мы можем говорить о том, что ВСУ выполняют задачи по восстановлению территориальной целостности Украины. Конкретно в Херсонской области враг сегодня отходит вглубь на южном направлении, от Днепра и двигается дальше в сторону временно оккупированного Крыма. Это, в частности, происходит под давлением ВСУ, которые наносят огневое поражение по позициям врага. И ясно, что активно действуют и украинские партизаны, а также другие подразделения.

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— Вы или сейчас находитесь в Херсонской области, или были там недавно. Что вы там увидели, где вы были?

— Мы были с нашим подразделением прямо в городе Херсон. Мы находились сначала в Херсонской области, потом в Николаевской области, потом снова вернулись в Херсонскую область. В сам город мы нашли с нашим подразделением 13 ноября, за день до того, как его посетил президент. Это уже был третий день после освобождения.

Когда заезжаешь в город, люди видят военных, их автомобили, они поздравляют, машут флагами, выходят, останавливают военных, просят с ними сфотографироваться, оставить автографы. А наибольшее празднование проходит на центральной площади Свободы Херсона, а также на набережной Днепра. Когда мы там находились, там находилось около тысячи херсонцев, гостей города, очень много было представителей СМИ как украинских, так и зарубежных. В городе нет до сих пор ни воды, ни электричества, все питание осуществляется за счет генераторов. Как нам сообщили, ориентировочное количество людей, находящихся в городе, гражданских — около 90 тысяч.

— На правом берегу Днепра осталось много «потеряшек». Есть ли эта задача сейчас находить их и обезвреживать? Или это задача ВСУ или каких-либо других силовых подразделений?

— Конечно, основную функцию (просто в силу своей численности) по поддержанию безопасности и поиску этих дезертиров выполняют ВСУ. Но в городе находится в настоящее время более 200 патрульных полицейских, подразделения Сил специальных операций, СБУ.

Надо понимать, что установить общее количество российских дезертиров, которые сейчас бродят по Херсонщине, конечно, невозможно. Но мы можем говорить осторожно о как минимум нескольких сотнях оставшихся там россиян.

В основном причины, по которым они остались, банальны. Или это дезертиры, которые не захотели отходить на левый берег Днепра. Или это так называемые «потеряшки», которые, как правило, злоупотребляли алкоголем и просто потерялись, а сейчас протрезвели и поняли, в какой ситуации они оказались. Или целенаправленно оставленные российские военнослужащие — диверсанты, часть которых задерживают практически в ежедневном режиме. Их целью является проводить диверсии, корректировать российский огонь, а также следить за перемещением украинских подразделений. Они остались в городе, переоделись и продолжают заниматься мародерством, грабежом гражданского населения.

— Что известно о том, что они уничтожили на территории Херсона и Херсонской области, убегая?

— Мы ездили по городу, передвигались. Я должен сказать, что мы видели только один-единственный разрушенный дом. Он находится на въезде в Херсон за стелой — офисный центр, который находится справа от дороги.

Город полностью цел. Те обстрелы, очевидно, которые производились, были по российским военным объектам. И поскольку наша артиллерия работает высокоточным оружием, они поражали не гражданские объекты, а непосредственно позиции врага.

Местные нам рассказывали о том, что накануне побега кадыровцы, находившиеся на территории одного из детских садов, массово завозили оружие и взрывчатку, а затем эти камазы уже шли пустыми. Они где-то ее спрятали в городе, то есть.

И еще один интересный аспект: в городе мы видели много канализационных люков, заваренных. Как сказали местные жители, это сделали россияне. Предположение может заключаться в том, что они могли заминировать канализацию или спрятать там оружие. И для того чтобы усложнить процесс его поиска, они заварили канализационные люки. Мы видели во многих местах люки заваренные.

— Какие у вас ощущения освобождения правобережья Херсонщины?

— Ощущения смешанные. Потому что, безусловно, есть радость, облегчение от того, что операция, которая продолжалась для нашего подразделения с марта, завершилась победой. И наши бойцы освобождали восточную часть Херсонской области, заходили в Берислав.

Радость, но она смешивается, конечно, с ощущением грусти и горя, потому что очень много воинов ВСУ, тех бригад, которые участвовали в операции по освобождению, отдали свою жизнь, очень многие получили ранения.

— В каком состоянии поселки Херсонщины?

— В отличие от самого города Херсона большая часть населенных пунктов Херсонской области, которые были оккупированы, уничтожены. Уничтожены на 90% или 100%. Есть населенные пункты, села, где вообще не осталось ни одного целого дома.

— Как вы думаете, куда те подразделения, которые россияне смогли вывезти с правого берега, будут направлять? Где мы должны их ожидать сейчас?

— Мы и так уже частично знаем информацию, куда эти подразделения были отправлены. Часть была переброшена на Донбасс, часть — в район Мелитополя Запорожской области. А часть они отвели во временно оккупированный Крым.

Просто есть разные подразделения. Они вывезли с территории правого берега четыре бригады ВДВ — элитных российских подразделений. Российские десантники действительно, надо признать, наиболее мотивированные, подготовленные подразделения противника, они не сдавались в плен. Даже когда их окружали и предлагали сдаться, как правило, они, если не имели возможности уходить, себя взрывали гранатами. Мы должны понимать, что это принципиально другое качество военного материала, с которым мы сталкивались.

В отличие от них, мобилизованные российские граждане, так называемые «мобики», конечно, такой мотивации не имели, они охотно сдавались. И были прецеденты, когда они сдавались в Херсонской области с военной техникой, поскольку получили информацию о подобных возможностях, искали пути. В частности, это касается призывников из временно оккупированного Крыма, они наиболее охотно переходили на сторону ВСУ.

Но повторю: разные подразделения и разные части. Россияне будут смотреть: там, где были большие случаи дезертирства, те части будут прежде всего отправлены и брошены на Донбасс. Они заплатят высокую цену за факт дезертирства. Проявившие наоборот (с точки зрения россиян) большую мотивацию будут отведены на восстановление.

— Ваше подразделение воюет и на востоке. Под Бахмутом проходят самые жестокие бои, именно на восточном фронте Украины. Что там сейчас?

— Бригада спецназначения Богуна состоит из нескольких батальонов: один батальон постоянно находится на южном направлении, другие находились на харьковском или донецком. Они меж собой не пересекались в рамках осуществления ими военных операций.

Относительно бахмутского направления там сейчас наиболее сложная ситуация. Враг совершает, помимо огневого поражения, постоянные штурмовые действия в режиме нон-стоп, 24/7. Фактически за день может происходить пять, шесть, семь штурмов одних позиций. Они используют разные подразделения, по ротации меняют на более свежих. А наши подразделения вынуждены находиться постоянно на этих позициях, без возможности уходить, без возможности отдыха. И вы представляете себе героизм, когда за 24 часа против вас могут совершить пять, шесть, семь штурмов. И они все эти штурмы отражают, то есть случаев взятия этих позиций нет.

Это говорит о том, что украинская армия не просто мотивирована, она в прямом и переносном смысле железная.