Что произошло в Макеевке: главные детали и первые выводы об эпизоде, когда сдача россиян в плен обернулась огнем по военным ВСУ 21 ноября, 13:54 Сюжет Место инцидента в Макеевке (Луганская область): верификация видео журналистами NYT при помощи спутникового снимка Maxar (Фото:NYT)

Инцидент в Макеевке, где российские военнослужащие сорвали процесс сдачи в плен ВСУ, после того как один из них открыл огонь по украинским военнослужащим, стал одним из самых резонансных событий на фронте за последние дни.

НВ собрал официальную реакцию Украины на этот эпизод, главные из известных его деталей, а также озвученные в западных СМИ оценки международных экспертов в области военного права.

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Инцидент в Макеевке: видеосвидетельства

Широко обсуждаемый инцидент произошел в селе Макеевка Луганской области — одном из населенных пунктов на пути продолжающегося наступления ВСУ вдоль линии Кременная — Сватово. 13 ноября Луганская ОВА сообщила, что Макеевка возвращена под контроль Вооруженных сил Украины, хотя российское Минобороны продолжало утверждать, что атаки ВСУ якобы были отбиты.



По данным BBC Украина, речь идет о событиях, произошедших в Макеевке 12 ноября или ранее. С этого дня в украинских пабликах появилось снятое с дрона видео, на котором видны тела 12 российских военных во дворе сельского дома, рядом с некоторыми из них — лужи крови. В неофициальном Телеграм-канале Оперативний ЗСУ утверждалось, что эти солдаты РФ погибли от минометного обстрела.

Американское издание New York Times верифицировала снятое дроном видео, сравнив его с недавними спутниковыми снимками Maxar Technologies — и подтвердило, что оно действительно снято в Макеевке (совпали даже повреждения крыши соседнего строения).



Верификация места инцидента в Макеевке от New York Times с использованием снимков Maxar / Инфографика: NYT

17 ноября появились другие кадры того же инцидента, также верифицированные NYT — в этот раз снятые украинскими военнослужащими прямо на месте событий, по всей видимости во внутреннем дворе частного дома. На фрагментах видеозаписи видно, как несколько военных ВСУ — судя по всему, четверо военнослужащих — готовятся взять в плен значительно превосходящую их по численности группу россиян. Украинские военные приказывают оккупантам, которые находятся вне зоны их видимости — судя по всему, в сарае либо аналогичной постройке — выходить по одному и сдаваться. Один из военнослужащих ВСУ с винтовкой наготове осторожно приближается к постройке и контролирует процесс, как минимум двое других прикрывают его, держа оружие наготове (один лежа на земле у пулемета). Оккупанты один за другим выходят из здания и ложатся на землю, поднимая руки — при этом украинские военные еще не начали их обыскивать. Когда как минимум десять российских военных уже вышли из сарая один из украинцев спрашивает: «Всі вийшли? Офіцер хто з вас?». При этом один из уже лежащих во дворе россиян поднимает голову и оглядывается назад — вероятно, ожидая еще кого-то (либо его действий).

В этот момент из укрытия выходит еще один оккупант и открывает огонь по украинским военным, пытаясь застичь их врасплох. На этом видео обрывается под звуки выстрелов, камера падает из рук военнослужащего ВСУ. На следующих кадрах — предположительно раненый вследствие вероломства оккупантов украинский военный, которого пытаются эвакуировать побратимы, обращаясь к нему с вопросами о самочувствии.

Кадры с дрона, очевидно, были сняты уже после этих событий. Как обращает внимание NYT, российский военнослужащий, стрелявший в украинцев, по-видимому, был убит на месте, и лежит на позиции, откуда открыл огонь. На белой кирпичной стене рядом с местом, где он стоял, видны следы недавних повреждений — возможно, ответным огнем украинских сил. Позы убитых россиян в целом совпадают с их положением на момент предполагаемой сдачи в плен, когда один из их сослуживцев решил открыть огонь по украинцам.

По данным Юрия Бутусова, речь идет о военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии армии РФ.

Позиция Украины в ответ на обвинения российской стороны

Хотя упомянутые видеозаписи неполны и не фиксируют момент гибели россиян, они дали повод российской пропаганде немедленно обвинить украинскую сторону в «военном преступлении» и нарушении Женевской конвенции об обращении с военнопленными. При этом в Минобороны РФ заявили, что Россия якобы содержит сдавшиеся в плен украинских военных согласно требованиям этой конвенции — что, как известно из рассказов десятков освобожденных военнопленных, не соответствует действительности.

Однако украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ответ на обвинения в якобы «расстреле российских военнопленных» заявил, что в военном преступлении можно обвинить скорее оккупантов.



«Из отдельных кусков видео об инциденте с российскими военными в Луганской области можно сделать вывод, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление — открыли огонь на поражение военных ВСУ», — заявил омбудсмен. По его словам, в таком случае российские военнослужащие не могли считаться военнопленными, поскольку фактически продолжили бой.

«Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны», — подчеркнул Лубинец.

По его словам, единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины является преступная политика РФ, которая начала необоснованную геноцидную войну против украинского народа. «Неудивительно, что такие „вбросы“ с обвинениями происходят на фоне освобождения Херсона и разоблачения тысяч новых фактов военных преступлений Кремля. Переключить внимание не получится. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ожидает трибунал», — подчеркнул омбудсмен.

Кроме того, Украина проведет расследование событий, зафиксированных на видео, заверила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в комментарии The Associated Press в кулуарах форума безопасности в Галифаксе (Канада). Она считает «очень маловероятным», что обрывочные видеозаписи доказывают утверждения российской стороны.

О проведении служебного расследования и тщательном изучении видеозаписей 20 ноября заявил и советник ОП Алексей Арестович. В интервью Марку Фейгину Арестович обратил внимание на то, что один из россиян начал стрелять первым, что в итоге и привело к гибели российских военных.

Комментируя видео, он напомнил, что провокации при сдаче в плен являются военным преступлением. По его словам, согласно международному праву, если сдающийся в плен ведет себя агрессивно, то теряет права военнопленного. Поэтому этот инцидент нельзя считать «расстрелом военнопленных», а военнослужащие ВСУ не совершали военное преступление.

«Если ты решил сдаться в плен, а потом внезапно выхватываешь оружие, то ты не герой, а совершаешь военное преступление вопреки Женевской конвенции. То же касается других провокаций — имитации сдачи в плен или подобных вещей, которые подставляют под огонь противника», — рассказал Арестович.

Также советник ОП считает эту историю частью информационной психологической операции РФ, направленной на то, чтобы россияне не имели желания сдаваться в плен. Частью информационной войны оккупантов видео назвали и в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте.



Была ли нарушена конвенция о военнопленных: внешние оценки инцидента

Журналисты The New York Times попытались не только восстановить хотя бы частичную картину событий по наявным видео, но и поговорили с несколькими экспертами в области военных преступлений и прав военнопленных. Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс назвал этот анализ наиболее исчерпывающим обзором инцидента на данный момент, призывая воздержаться от комментариев людей, не имеющих подобной экспертизы.



Ива Вукусич, эксперт в области уголовного преследования военных преступлений из Утрехтского университета (Нидерланды), констатировала в беседе с NYT, что по фрагментам видео трудно определить, было ли действительно совершено военное преступление. Решающим фактором оценки она назвала отсутствующий на видеозаписи период, когда были убиты россияне: была ли это одна-две автоматных очереди одновременно с тем (в ответ на то), как последний россиянин вышел и открыл огонь по украинцам — или же «после того, как непосредственная угроза была нейтрализована, в качестве акт мести — тогда более очевидно, что это военное преступление».



По словам доктора Вукусич, если россиян убили в момент внезапно спровоцированной их соратником перестрелки, это не является очевидным преступлением: «Если этих военнопленных еще не обыскивали, то украинцы не знали [на тот момент], вооружены ли они, даже если они лежат на земле».

Вукусич пояснила, что критически важное значение имеют также действия стрелявшего россиянина. Они могут быть сочтены вероломством — симуляцией капитуляции или небоевого статуса в качестве уловки против украинцев, — что может преследоваться как военное преступление в соответствии с Женевскими конвенциями.

«Вполне возможно, что, если бы этот парень не открыл огонь, все они были бы схвачены как военнопленные и выжили бы», — добавила доктор Вукусич.

Рохини Хаар, медицинский консультант организации Врачи за права человека, указала на подпункт 8b (vi) статьи о военных преступлениях Римского статута Международного уголовного суда. Согласно этому пункту, одним из видов таких преступлений считается «убийство или ранение комбатанта, который, сложив оружие или не имея более средств защиты, безоговорочно сдался». Хаар предположила, что часть лежавших на земле убитых россиян были безоружными. Однако на видеозаписи нет моментов, когда бы украинские военные успели в этом удостовериться до того, как выходивший одним из последних россиянин открыл по ним огонь.

NYT при этом напоминает, что многочисленные задокументированные случаи предполагаемых военных преступлений России намного превосходят по масштабу те эпизоды, когда такие обвинения звучат в адрес украинских военных. Среди очевидных примеров таких преступлений армии РФ — использование запрещенного оружия, атаки на гражданские объекты, убийства и пытки мирных жителей. Расследование NYT, как и многих других мировых СМИ, доказали, что в марте российские войска казнили группы украинских пленных и мирных жителей в Буче.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека уже заявили, что изучат инцидент в Макеевке и соответствующие видеозаписи.

Независимо от публикации NYT итальянский военный аналитик Томас Тайнер высказал предположение, что военное преступление совершил лишь россиянин, открывший огонь. Он подчеркнул, что те, кто усматривает в произошедшем в Макеевке военное преступление со стороны украинских военных «ни хрена не знают о процедурах капитуляции».

Тайнер утверждает, что процедура взятия в плен бОльшей по численности вражеской группы имеет определенные правила, которым обучают заранее. «Украинские войска следовали процедуре, и благодаря этому они живы», — уверен военный аналитик.

В серии твитов он описывает эту процедуру следующим образом: «Если противник хочет сдаться, но превосходит вас численно, то вы приказываете вражеским солдатам двигаться безоружными и с поднятыми руками к месту перед одним или двумя вашими автоматами. Приказываете всем вражеским военным лечь. Теперь, если кто-то из них передумает, он находится под прицелом автоматчика и может быть легко нейтрализован. А задача автоматчика — немедленно стрелять, если вражеский солдат двинется без команды».

После этого, по словам Тайнера, нужно подзывать вражеских солдат по одному в зону за автоматом, обыскивать их и надевать на них наручники. Подходить к ним нельзя, так как это заблокирует поле обстрела автоматчику.

«Ожидается, что (вражеские — ред.) войска будут следовать этой процедуре для обеспечения безопасности своей стороны. Украинский отряд поставил крупнокалиберный пулемет, приказал россиянам следовать протоколу, и все они были бы живы, если бы последний россиянин не решил убить их всех, открыв огонь», — уверен военный эксперт.

Он предположил, что украинский пулеметчик поступил именно так, как был обучен — немедленно открыл огонь, чтобы убедиться, что линия российских солдат на земле не представляет опасности. Тайнер отметил, что меньшие отряды, которые берут в плен бОльшие отряды — ситуация, опасная для обеих сторон, поэтому действия в такой ситуации отрабатываются заранее. «Мне жаль россиян, которые сдались, но это не было военным преступлением», — подытожил Тайнер.

Аналогичное мнение выразил и украинский журналист Юрий Бутусов. «По сути один провокатор погубил всех своих товарищей, нарушив условия сдачи в плен. Убитые не успели стать военнопленными, процедура сдачи в плен была подло сорвана российским солдатом. Это надо показать публично, россияне обманули украинцев, и наши бойцы могли погибнуть, поверив тому, что люди сдаются, это прямое нарушение процедур сдачи в плен, описанных в странах НАТО», — полагает Бутусов.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Радио НВ напомнил, что инцидент недаром получил широкую огласку в России еще до того, как прояснились детали ситуации. По мнению Пономарева, раздувая этот эпизод, Москва пытается воспрепятствовать сдаче россиян в плен ВСУ. «Сейчас процесс перехода российских военных на нашу (украинскую — ред.) сторону приобрел очень большой масштаб, а потому это огромная проблема для России. Они пытаются дискредитировать это. Но распространяют эту информацию и российские оппозиционеры. Конечно, те, кто это делают, являются агентами ФСБ», — считает Пономарев.

Ива Вукусич, эксперт по военным преступлениям, также предположила в беседе с NYT, что эпизод может стать предметом изучения для прокурора Международного уголовного суда — учитывая то внимание, которое привлек инцидент в Макеевке. Как пояснила Вукусич, в идеале для полного расследования произошедшего потребовался бы выезд на место, чтобы установить, где находились все участники инцидента, собрать гильзы, провести патологоанатомические и судебно-медицинские экспертизы тел, а также тщательно изучить действия украинского подразделения после стрельбы.

Вукусич сказала, что при оценке дела следователи также могли бы обратить внимание на то, было ли конкретно это украинское подразделение ранее замечено в подобных инцидентах, какая группа военнослужащих была в меньшинстве в момент произошедшего (и на сколько человек), были ли поблизости другие силы — и чьи в таком случае.

По словам Вукусич, украинские власти имеют возможность провести расследование и должны прозрачно делиться своими доказательствами и выводами. «Они должны воспользоваться этой возможностью и послать сигнал: «Мы не хотим грязной войны. Мы хотим сражаться с честью и законно [по законам войны]», — пояснила эксперт.