Глава Офиса президента Богдан может уйти с должности 27 июня, 08:10 18623 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Богдан не исключил возможность смены руководства Офиса президента REUTERS/Gleb Garanich

Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает, что вместо него эту должность может занять первый помощник президента Сергей Шефир.

В интервью ТСН он отметил, что сам в свою очередь займет место Шефира.



«Возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами (с Сергеем Шефиром. — ред.). Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план», — сказал Богдан.

На вопрос о том, не переживает ли он по поводу того, что его могут сместить с должности в связи с люстрацией, Богдан ответил, что его должность не подпадает под указанный закон. Однако он подчеркнул, что если будет доказано обратное, ему не сложно будет уволиться в любой момент.

Напомним, адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Соучредитель Квартала 95 Сергей Шефир стал первым помощником президента.



Активисты Общественного люстрационного комитета подали иск против президента Владимира Зеленского из-за назначения Богдана главой АП.

Он занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

Сам глава АП заявил, что закон о люстрации на него не распространяется, поскольку АП не является органом государственной власти.