Дмитрий Яблоновский
Разумная альтернатива референдуму
Сергей Фурса
Как инвесторов Богданом напугали
Александр Лиев
Реальный и дешевый инструмент. Как вернуть Крым
Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Закон о люстрации на меня не распространяется — глава АП

Сегодня, 00:21
978
Цей матеріал також доступний українською
Закон о люстрации на меня не распространяется — глава АП - фото

скриншот видео Право на власть / Facebook

Андрей Богдан заявил, что возглавил Администрацию президента на совершенно законных основаниях

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что возглавил Администрацию президента на совершенно законных основаниях.

«Я защищал интересы государства и коррупционеры, которым я не дал разворовывать государственный бюджет, стали авторами закона о люстрации и специально внесли меня в этот список. Юридически имею право занимать эту должность, потому что после закона о люстрации должность главы Администрации президента была выведена из государственной службы и указанная в законе о государственной службе как патронатная служба», — заявил Богдан в эфире программы Право на власть на 1+1.

По его словам, условие закона на него не распространяется, поскольку он не занимает государственную должность.

«Фактически для того, чтобы попасть под люстрацию, я не могу занимать должности, которые касаются государственной службы и внесены в специальный перечень. Поскольку я не являюсь государственным служащим, то закон относительно этого поста на меня не распространяется, потому что там обязательное условие — работа на государственной службе», — пояснил глава АП.

Требования закона полностью соблюдены, констатировал Богдан.

«После принятия этого закона командой бывшего президента Петра Порошенко были внесены изменения. Они таким образом прописали закон под себя, что вывели эту должность из-под действия государственной службы», — подчеркнул он.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Андрей Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пояснил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации, поскольку АП не является органом государственной власти.

Теги:   Закон о люстрации Администрация президента Украины Андрей Богдан

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Вчера, 21:51

img
Сенат США предложил увеличить оборонную помощь Украине до $ 300 млн
События

Сегодня, 12:32

img
Реформа экстренной медицинской помощи: что изменится в ближайшие пять лет
Бокс

Сегодня, 03:20

img
Ломаченко отстоял статус лучшего бойца мира независимо от весовой категории по версии «Библии бокса»

ТОП 3

Политика

22 мая, 19:29

img
Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать законопроект о выборах
31662
Политика

Сегодня, 07:00

img
Кто нанес «смертельный удар» Порошенко: главное из интервью Коломойского
19348
Политика

Сегодня, 07:58

img
Тимошенко раскритиковала идею референдума о примирении с РФ
18028