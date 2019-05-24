Закон о люстрации на меня не распространяется — глава АП Сегодня, 00:21 978 Цей матеріал також доступний українською скриншот видео Право на власть / Facebook Андрей Богдан заявил, что возглавил Администрацию президента на совершенно законных основаниях скриншот видео Право на власть / Facebook

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что возглавил Администрацию президента на совершенно законных основаниях.

«Я защищал интересы государства и коррупционеры, которым я не дал разворовывать государственный бюджет, стали авторами закона о люстрации и специально внесли меня в этот список. Юридически имею право занимать эту должность, потому что после закона о люстрации должность главы Администрации президента была выведена из государственной службы и указанная в законе о государственной службе как патронатная служба», — заявил Богдан в эфире программы Право на власть на 1+1.

По его словам, условие закона на него не распространяется, поскольку он не занимает государственную должность.

«Фактически для того, чтобы попасть под люстрацию, я не могу занимать должности, которые касаются государственной службы и внесены в специальный перечень. Поскольку я не являюсь государственным служащим, то закон относительно этого поста на меня не распространяется, потому что там обязательное условие — работа на государственной службе», — пояснил глава АП.

Требования закона полностью соблюдены, констатировал Богдан.

«После принятия этого закона командой бывшего президента Петра Порошенко были внесены изменения. Они таким образом прописали закон под себя, что вывели эту должность из-под действия государственной службы», — подчеркнул он.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Андрей Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пояснил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации, поскольку АП не является органом государственной власти.